阿里山林鐵驚險一幕…貨車載瓦斯瓶滾落 宛如打保齡球
阿里山林業鐵路嘉義縣竹崎灣橋村崎腳林森路平交道今早8時許傳出有貨車載運瓦斯鋼瓶不慎鬆脫掉落，目擊民眾形容，數十個鋼瓶滾落地面，宛如打保齡球，場面相當驚人。警方表示，貨車瓦斯鋼瓶脫落未造成人員受傷，但會通知貨車司機到案說明，依法開罰。
佐藤捲捲餐廳業者將鋼瓶掉落畫面放上社群平台，引發關注，當時貨車正行駛穿越平交道，只見右側車斗突然打開，隨著貨車向前行駛的慣性，數十個瓦斯鋼瓶噴飛、滾落地面。業者形容，一大早到餐廳，剛停好車就被嚇到，看起來就像在打保齡球。
警方表示，事發地點在竹崎鄉灣橋村崎腳林森路鐵路平交道，瓦斯行貨車疑轉彎未減速鋼瓶掉滿地，貨車司機迅速收拾鋼瓶後離去，意外未造成其他用路人受傷，並未接獲報案，但會通知司機到案說明，並依道路交通處罰條例第30條1項2款開罰。
警方提醒，使用貨車裝載各項物品，應綁載穩妥再行上路，以免造成掉落危及其他用路人安全，若違反相關規定，造成用路人危害，將依法開罰。阿里山林鐵及文化資產管理處表示，第一班列車為早上9時開行，貨車司機已自行撿拾瓦斯鋼瓶，未影響列車運行。
