台88快速道路3車連環撞 「爆走兄弟」衝鋒車遭夾擊起火成廢鐵
台88快速道路東向8.7公里處昨天上午發生3車連環追撞車禍，蔡姓男子駕大貨車疑未注意前方車流，追撞由陳姓男子駕駛的「爆走兄弟」勝利衝鋒配色的WRX，陳的座車往前推撞混凝土車，導致陳的WRX車起火燃燒成廢鐵，陳臉、手腳擦挫傷。
駕駛「爆走兄弟Let's & Go!!」勝利衝鋒配色的WRX的陳姓車主在網路社群Threads貼文指出，當時順著停等下交流道，停在最後一台的時候看到後面大貨車，蠻遠的時候按了雙黃燈警示，後來前車稍微移動了，就沒有注意，後就碰．．他頭先撞到氣囊再撞頭枕，車子又推撞前方水泥車。
陳男敘述當時下意識就是抓手機開門出來，眼鏡噴了大概也是半盲，更不用說當下一邊眼睛都是血蓋著。
有網友回覆「大車學長是不是想吸他的尾流？」、「被兩台大鋼牙夾殺…」、「被大車夾擊看起來後座還算完好，不曉得後車是以時速多少撞上去」、「才改好不久…」。
林園警分局指出，蔡姓男子（35歲）昨天上午11時39分駕駛自大貨車沿台88西向東行駛，疑未注意前方車流狀況，不慎追撞前方由陳姓男子（38歲）駕駛的車輛，陳男車再推撞前方由楊姓男子（38歲）駕駛的水泥混凝土車。
事故造成陳男的座車起火燃燒，所幸陳男及時逃出，僅頭、手腳擦挫傷，意識清楚被送醫治療，其餘2名駕駛未受傷；警方對駕駛實施酒測，均無酒駕行為，詳細肇責待交通大隊調查釐清。
