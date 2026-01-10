快訊

騎士清早外出太恍神 自撞施工護欄噴飛…幸無礙

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市大園區海港路今早發生重機自撞工程圍籬意外，年輕的龔姓男子疑因太早起床精神不濟，行經海港路時，意外失控撞擊路邊施工圍籬鐵皮，當場人車噴飛重摔路面，所幸緊急送醫僅胯下及肩部受傷，意識清醒無生命危險，肇事責任待釐清。

119勤指中心今天早上7時據報，大園區海港路355巷口工地路邊發生交通事故，立刻派出第三救災救護大隊竹圍分隊1輛救護車2名救護人員前往，抵達現場發現，19歲龔姓男子騎乘重型機車，因精神不濟碰撞圍籬鐵皮後，摔飛至路面，所幸意識清楚，生命徵象穩定，救護員給予長背板固定，送往敏盛綜合醫院。

大園警方調查，龔男騎車時，沿著大園區海港路往國際路方向直行，行經海港路355巷口工地附近時，疑似因長途騎乘或熬夜導致精神不濟，在未減速的情況下直衝撞上路邊的施工護欄，現場撞擊力道猛烈，龔男當場連人帶車摔飛至路面，重機毀損，鐵皮圍籬也因衝撞而變形。

龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供
龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供
龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供
龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供
龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供
龔姓騎士清早出門，疑因恍神自撞路旁工地圍籬受傷。圖／警方提供

工地 意識

