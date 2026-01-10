新北板橋加油站點火傷人 受害保全回憶驚魂瞬間

快訊

中央社／ 新北10日電

新北市板橋區加油站9日有民眾點火傷人引發震驚，遭犯嫌撲倒受燒傷的保全員今天表示，當時火勢超大，嚇死人了。警方表示，犯嫌仍在加護病房，保全員與被攻擊的消防員已提出告訴。

新北市1名男子9日晚間，在板橋區中油民族路加油站點火引發火警，海山警分局今天表示，涉嫌點火的犯嫌今天還在加護病房，尚未製作筆錄，男子也拒絕講話，目前並不瞭解點火的動機，將會進一步調查釐清。

另外，在滅火與搶救過程中，犯嫌男子追打消防隊員，警方說，消防員已經提出傷害與妨害公務罪告訴；火警過程被撲倒波及的保全人員，昨日深夜已製作筆錄並提告傷害罪。

曾姓保全人員今天仍在亞東醫院治療與觀察，他今天接受媒體電訪時回憶，當時已經結束護鈔勤務正在為車加油，有發現到犯嫌手持疑似打火機在站內走動，當時也不知其身上有汽油，不明白動機為何，還以為他與人有衝突。

曾男說，後來，他加完油等待結帳發票時，該名男子突然引燃火警，「火勢超大，男子全身著火往我身上撲，並抓住我的手撲倒」。目前，造成全身約15%體表面積燒傷，大腿、後腰與手腕都受傷，需要住院觀察。這次恐怖經歷讓他內心受到很大的驚嚇與衝擊。

目擊的民眾告訴中央社記者，當時，點火的男子被加油站員工合力撲滅火勢後，在加油站遊走，身上還冒著煙，旁人不敢靠近。後來，消防員趕到後續以水柱處理時，點火男子還攻擊消防人員，最後遭壓制。

有目擊民眾在網路社群留言表示，當時聽到加油站員工不斷尖叫哀求「先生不要這樣」，但該男子絲毫不理會，點火後引起巨大火球。拿滅火器衝上去滅火的加油站員工需要極大的勇氣，應該被表揚。

正加油的民眾回憶，「當時油槍還插在車上，根本開不走。只能拿了錢包、手機就瘋狂往外衝。」一瞬間，真的覺得是離死亡最近的時候。也有網友留言，在加油站點火根本是隨機殺人等級的攻擊。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市板橋區民族路加油站9日晚間發生民眾點火，瞬間引發火球，並波及正在加油的保全員事件。加油站員工事發時，緊急脫掉衣物、或合力以滅火器撲滅火勢。圖為員工脫下滅火的制服。中央社
新北市板橋區民族路加油站9日晚間發生民眾點火，瞬間引發火球，並波及正在加油的保全員事件。加油站員工事發時，緊急脫掉衣物、或合力以滅火器撲滅火勢。圖為員工脫下滅火的制服。中央社

加油站 保全

