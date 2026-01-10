獨／高雄同向2轎車碰撞 7旬機車騎士遭1車追撞慘摔身亡

陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，不慎擦撞同向孔姓女子的轎車，孔女的車往前追撞77歲吳姓老翁的機車，導致吳反應不及連人帶車摔倒，警消到場，發現吳已無生命跡象，送醫宣告不治；陳、孔2人雙雙被依過失致死罪嫌送辦。

據了解，這起死亡車禍發生在去年12月29日下午1時22分許，當時陳姓男子（22歲）駕車沿翠華路北往南方向行駛，近青海路口時，與同向行駛的孔姓女子（24歲）所駕駛的轎車發生碰撞。

孔女的轎車被撞後，又往前追撞，騎機車的77歲吳姓老翁，吳連人帶車摔倒在地，當場無生命跡象，警消獲報到場，救護員將吳緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。