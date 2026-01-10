快訊

推代孕遭汙名化 陳菁徽籲理性討論：即日起不參與審查

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

早知道別那麼聽醫生的話！精神科醫揭臨終老人怨「一生最後悔的事」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄同向2轎車碰撞 7旬機車騎士遭1車追撞慘摔身亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，不慎擦撞同向孔姓女子的轎車，孔女的車往前追撞77歲吳姓老翁的機車，導致吳反應不及連人帶車摔倒，警消到場，發現吳已無生命跡象，送醫宣告不治；陳、孔2人雙雙被依過失致死罪嫌送辦。

據了解，這起死亡車禍發生在去年12月29日下午1時22分許，當時陳姓男子（22歲）駕車沿翠華路北往南方向行駛，近青海路口時，與同向行駛的孔姓女子（24歲）所駕駛的轎車發生碰撞。

孔女的轎車被撞後，又往前追撞，騎機車的77歲吳姓老翁，吳連人帶車摔倒在地，當場無生命跡象，警消獲報到場，救護員將吳緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

警方事後對陳男和孔女兩名駕駛實施酒精濃度檢測，均未發現酒駕情事；吳翁經檢警相驗，發現胸腹部有多處創傷；警詢後，陳、孔2人均被依過失致死罪嫌送辦，詳細肇責待交通大隊分析釐清。

陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，和同向孔姓女子的轎車碰撞，孔女的車追撞77歲吳姓老翁機車，導致吳摔倒送醫不治。圖／讀者提供
陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，和同向孔姓女子的轎車碰撞，孔女的車追撞77歲吳姓老翁機車，導致吳摔倒送醫不治。圖／讀者提供

過失致死 車禍

延伸閱讀

綠營初選最後衝刺 高雄3選將現身馬拉松拚人氣、1人掃街

高雄恐龍路跑超吸睛 上百隻短腿狂奔爭奪獎金

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

誤闖國道？機車逆向行駛與轎車相撞 男騎士當場死亡身分待查

相關新聞

影／苗栗後龍機車與小貨車碰撞 男性騎士倒地送醫不治

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天1月9日下午1時30分許發生一起機車與小貨車碰撞事故，車禍發生時，朱姓男子騎機車沿勝利路由西往東行...

新北板橋加油站點火傷人 受害保全回憶驚魂瞬間

新北市板橋區加油站9日有民眾點火傷人引發震驚，遭犯嫌撲倒受燒傷的保全員今天表示，當時火勢超大，嚇死人了。警方表示，犯嫌仍...

台東藍湖登山女摔傷 空勤直升機搶命救援

寒流一波波來襲，高山地區低溫、結霜風險增加，登山安全再度受到關注。台東縣延平鄉藍湖附近，日前發生一起登山意外，一名年輕女...

獨／高雄同向2轎車碰撞 7旬機車騎士遭1車追撞慘摔身亡

陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，不慎擦撞同向孔姓女子的轎車，孔女的車往前追撞77歲吳姓老翁的機車，導致吳反應...

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

牛群逛大街 屏東潮州大橋牛群狂奔車輛閃避

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近路段，昨天晚上9時許突然出現一群牛，在車道上慢跑，車輛紛紛閃避，影響行車安全。警方獲報後立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。