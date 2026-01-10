聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄同向2轎車碰撞 7旬機車騎士遭1車追撞慘摔身亡
陳姓男子去年12月29日駕車行經高市翠華路，不慎擦撞同向孔姓女子的轎車，孔女的車往前追撞77歲吳姓老翁的機車，導致吳反應不及連人帶車摔倒，警消到場，發現吳已無生命跡象，送醫宣告不治；陳、孔2人雙雙被依過失致死罪嫌送辦。
據了解，這起死亡車禍發生在去年12月29日下午1時22分許，當時陳姓男子（22歲）駕車沿翠華路北往南方向行駛，近青海路口時，與同向行駛的孔姓女子（24歲）所駕駛的轎車發生碰撞。
孔女的轎車被撞後，又往前追撞，騎機車的77歲吳姓老翁，吳連人帶車摔倒在地，當場無生命跡象，警消獲報到場，救護員將吳緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。
警方事後對陳男和孔女兩名駕駛實施酒精濃度檢測，均未發現酒駕情事；吳翁經檢警相驗，發現胸腹部有多處創傷；警詢後，陳、孔2人均被依過失致死罪嫌送辦，詳細肇責待交通大隊分析釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言