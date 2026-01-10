台東藍湖登山女摔傷 空勤直升機搶命救援

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

寒流一波波來襲，高山地區低溫、結霜風險增加，登山安全再度受到關注。台東縣延平鄉藍湖附近，日前發生一起登山意外，一名年輕女性登山客因跌倒導致右手脫臼，在偏遠山區行動困難，所幸在消防與空勤單位通力合作下，順利完成救援。

縣消防局指出，這起事件發生在1月8日中午左右，一支7人登山隊伍進行為期11天的登山行程，行程進入第5天時，其中一名22歲女性於延平鄉藍湖附近不慎跌倒，造成右手部脫臼，疼痛難耐、行動明顯受限。同行隊員見狀，立即由留守人對外報案請求救援。

消防局獲報後立即評估救援方式，考量事故地點地形複雜、路程遙遠，地面搜救人員徒步前往需約5天腳程，加上近期寒流低溫影響，第一時間即申請空勤總隊直升機協助救援，希望爭取黃金時間。

不過，初期山區天候不佳，基於飛航安全考量，直升機暫時無法執行任務。在等待天候改善期間，消防局仍不放棄救援行動，隨即整備山域專責救援人員，並偕同屏東縣消防局警、義消，自屏東縣霧台鄉方向持續挺進，為後續救援做好準備。

直到今天上午，山區天候轉佳，空勤總隊直升機於上午9點11分順利升空，展開立體救援。搜救人員成功接觸傷者後，完成吊掛作業，並於9點55分將傷者交由屏東縣政府消防局里港分隊救護車，後送高雄義大醫院進一步治療。

消防單位表示，傷者意識清楚、呼吸正常，主要傷勢為右手部脫臼。值得一提的是，該案能夠迅速鎖定位置、順利完成救援，關鍵在於登山隊伍留守人與山區待救者使用衛星通訊設備，即時回傳精確座標。

台東縣延平鄉藍湖附近，發生女性登山客因跌倒導致右手脫臼，所幸在消防與空勤單位通力合作下，順利完成救援。圖／空勤總隊提供
屏東縣政府 直升機 低溫

寒流一波波來襲，高山地區低溫、結霜風險增加，登山安全再度受到關注。台東縣延平鄉藍湖附近，日前發生一起登山意外,一名年輕女...

