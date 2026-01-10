快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

影／苗栗後龍機車與小貨車碰撞 男性騎士倒地送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天1月9日下午1時30分許發生一起機車與小貨車碰撞事故，車禍發生時，朱姓男子騎機車沿勝利路由西往東行駛，行經勝利路188號附近時，因不明原因偏離車道，與陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。

警方調查，竹南警分局後龍分駐所員警接獲報案後，立即趕赴現場處理，初步了解，陳姓男子駕駛小貨車於勝利路路邊倒車時，朱姓男子騎的普通重型機車沿勝利路由西往東行駛，行經事故路段時因不明原因偏離車道行駛，與陳男的小貨車發生碰撞。事故發生後，朱姓騎士當場昏迷、失去意識，由救護人員緊急送醫搶救，到深夜仍宣告不治。

消防救護人員指出，朱姓男子在車禍發生時重摔在路旁民宅前，救護人員抵達後，發現他臉部有多處嚴重創傷，血流不止，呼吸疑似中止，生命跡象極不穩定，現場實施心肺復甦術，隨後將傷者送醫。

竹南警分局呼籲，用路人行車時應隨時注意周遭路況，並遵守行車方向與交通規則，避免發生危險情形，共同維護道路交通安全。

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮勝利路昨天下午1時30分許發生機車與小貨車碰撞事故，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。圖／民眾提供

救護人員 車道

延伸閱讀

卓揆視察苗栗醫院 盼中央地方合作落實健康台灣

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

空拍看台灣／賽德克·巴萊拍攝地 苗栗南庄神仙谷宛若仙境

【重磅快評】台東取代苗栗變天龍國 分級表「喬」味十足

相關新聞

影／苗栗後龍機車與小貨車碰撞 男性騎士倒地送醫不治

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天1月9日下午1時30分許發生一起機車與小貨車碰撞事故，車禍發生時，朱姓男子騎機車沿勝利路由西往東行...

影／基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口 起火點疑電視櫃旁

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點發生火警，火舌竄出，消防人員救出受困趙姓父女，目前仍在醫院加護病房插管搶救，消...

夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政...

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋...

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

牛群逛大街 屏東潮州大橋牛群狂奔車輛閃避

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近路段，昨天晚上9時許突然出現一群牛，在車道上慢跑，車輛紛紛閃避，影響行車安全。警方獲報後立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。