影／苗栗後龍機車與小貨車碰撞 男性騎士倒地送醫不治

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天1月9日下午1時30分許發生一起機車與小貨車碰撞事故，車禍發生時，朱姓男子騎機車沿勝利路由西往東行駛，行經勝利路188號附近時，因不明原因偏離車道，與陳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，朱姓騎士當場倒地昏迷，送醫搶救仍宣告不治，事故原因和責任有待釐清。

警方調查，竹南警分局後龍分駐所員警接獲報案後，立即趕赴現場處理，初步了解，陳姓男子駕駛小貨車於勝利路路邊倒車時，朱姓男子騎的普通重型機車沿勝利路由西往東行駛，行經事故路段時因不明原因偏離車道行駛，與陳男的小貨車發生碰撞。事故發生後，朱姓騎士當場昏迷、失去意識，由救護人員緊急送醫搶救，到深夜仍宣告不治。

消防救護人員指出，朱姓男子在車禍發生時重摔在路旁民宅前，救護人員抵達後，發現他臉部有多處嚴重創傷，血流不止，呼吸疑似中止，生命跡象極不穩定，現場實施心肺復甦術，隨後將傷者送醫。