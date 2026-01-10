快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

海巡署指出，海巡署「2025年岸海監偵遙控無人機採購案」，依政府採購法相關規定，採公開招標、以最有利標決標方式辦理，去年11月6日辦理招標公告、12月2日公開招標，並將符合資格審查廠商，透過概念性驗測（POC），驗證未來交付無人機圖傳、導控、時速等履約能力，以供後續評選參據。

去年12月19日召開評選委員會議，評比結果採序位法，由「台灣彩光科技股份有限公司」排序第一，同年月30日辦理決標公告，符合政府扶植國產化政策，兼顧海巡任務需求，刻依契約規定，管制廠商履約事宜，目前進度正常，一切均依法、依約辦理。

海巡署北部分署多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮。圖：北部分署提供
海巡署北部分署多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮。圖：北部分署提供

海巡署 無人機

延伸閱讀

基隆商工、中嘉吉隆產學合作 學生無人機空拍、創作影像學當媒體人

影／《軍情站》開箱陸軍無人機訓練中心 一探最新戰術顯學

影／《軍情站》直擊陸軍魔羯無人機飛訓 還能順便考民照

烏克蘭：俄射36枚飛彈242架無人機 基輔20民宅毀損釀4死

相關新聞

影／基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口 起火點疑電視櫃旁

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點發生火警，火舌竄出，消防人員救出受困趙姓父女，目前仍在醫院加護病房插管搶救，消...

夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政...

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋...

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

不滿女友遭前男友放話詆毀 相約談判反遭砍傷雙腿 動手4人遭訴

簡姓女子的現任方姓男友去年1月底邀約前任胡姓男友談判，雙方一言不合，方男遭胡男等4人持刀砍傷雙腿，新北檢方日前依傷害罪嫌...

牛群逛大街 屏東潮州大橋牛群狂奔車輛閃避

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近路段，昨天晚上9時許突然出現一群牛，在車道上慢跑，車輛紛紛閃避，影響行車安全。警方獲報後立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。