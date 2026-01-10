海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策
海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。
海巡署指出，海巡署「2025年岸海監偵遙控無人機採購案」，依政府採購法相關規定，採公開招標、以最有利標決標方式辦理，去年11月6日辦理招標公告、12月2日公開招標，並將符合資格審查廠商，透過概念性驗測（POC），驗證未來交付無人機圖傳、導控、時速等履約能力，以供後續評選參據。
去年12月19日召開評選委員會議，評比結果採序位法，由「台灣彩光科技股份有限公司」排序第一，同年月30日辦理決標公告，符合政府扶植國產化政策，兼顧海巡任務需求，刻依契約規定，管制廠商履約事宜，目前進度正常，一切均依法、依約辦理。
