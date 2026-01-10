不滿女友遭前男友放話詆毀 相約談判反遭砍傷雙腿…動手4人遭訴
簡姓女子的現任方姓男友去年1月底邀約前任胡姓男友談判，雙方一言不合，方男遭胡男等4人持刀砍傷雙腿，新北檢方日前依傷害罪嫌起訴4人。
起訴指出，新北市板橋區雨農路去年1月底凌晨發生街頭鬥毆，方姓男子（28歲）遭多人持刀砍傷雙腳小腿，檢警查出，方男不滿簡姓女友（23歲）的胡姓前男友（26歲）涉出言詆毀，雙方相約街頭談判，胡男夥同友人游姓、曾姓、張姓男子出面助陣，涉嫌持刀沿街追砍。
新北市海山警方獲報，板橋區雨農路發生街頭打架事故，員警迅速趕抵，現場只見方姓男子雙腳小腿疑遭砍傷倒在路中，緊急送醫治療後無生命危險。
起因為方男不滿簡女的前任胡姓男友日前傳話指方男人品不佳，還勸簡女不要繼續跟方男交往，引起方男不滿，相約談判論輸贏，方男因胡男糾集多人助陣，雙拳難擋眾人圍攻，因雙腿受傷當場倒地不起。
新北警方獲報漏夜追緝，查獲涉嫌動手傷人的主嫌胡男、友人曾男（25歲）及游男（26歲）及張男等上4人到案，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。新北地檢日前偵結，依傷害罪嫌起訴胡男等4人。
