借廁所竟產下死胎 高雄甲圍消防分隊驚傳孕婦離奇小產

高雄市昨天晚間驚傳離奇廁所產死胎事件，一名年約30多歲的女子向位於橋頭區的甲圍消防分隊借廁所，沒想到竟在廁所產下一具約16周大的胎兒，消防人員察覺異狀後緊急現場處置，隨後將她送醫，但胎兒已明顯死亡，檢警已介入調查釐清事發經過及胎兒死因。

據了解，昨天晚間10時許，這名小腹隆起的女子向值班消防人員表示因身體不適正要前往醫院就醫，但途中經過消防分隊時，實在忍不住，想借用廁所，沒想到女子進入廁所後許久未出，不久竟被發現她在廁所內產下胎兒。

消防隊員發現後雖緊急協助將女子送往醫院，但女子小產的胎兒在現場已無生命跡象，明顯死亡。

岡山警分局證實，警方於昨晚獲報後立即派員趕赴現場，並通知鑑識小組進行採證。經初步了解，胎兒現場便已無生命跡象，詳細死因仍待進一步釐清。