快訊

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

水電師傅想換新手機「要耐摔」！網推薦3款萬元神機：這牌有「軍規認證」

聽新聞
0:00 / 0:00

借廁所竟產下死胎 高雄甲圍消防分隊驚傳孕婦離奇小產

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市昨天晚間驚傳離奇廁所產死胎事件，一名年約30多歲的女子向位於橋頭區的甲圍消防分隊借廁所，沒想到竟在廁所產下一具約16周大的胎兒，消防人員察覺異狀後緊急現場處置，隨後將她送醫，但胎兒已明顯死亡，檢警已介入調查釐清事發經過及胎兒死因。

據了解，昨天晚間10時許，這名小腹隆起的女子向值班消防人員表示因身體不適正要前往醫院就醫，但途中經過消防分隊時，實在忍不住，想借用廁所，沒想到女子進入廁所後許久未出，不久竟被發現她在廁所內產下胎兒。

消防隊員發現後雖緊急協助將女子送往醫院，但女子小產的胎兒在現場已無生命跡象，明顯死亡。

岡山警分局證實，警方於昨晚獲報後立即派員趕赴現場，並通知鑑識小組進行採證。經初步了解，胎兒現場便已無生命跡象，詳細死因仍待進一步釐清。

警方指出，全案後續將依程序報請橋頭地檢署依法相驗以確認胎兒死亡原因及相關責任歸屬，同時警方也已依規定通報高雄市社會局，啟動後續關懷機制並提供必要協助。

孕婦。示意圖／ingimage
孕婦。示意圖／ingimage

廁所 死亡

延伸閱讀

高雄恐龍路跑超吸睛 上百隻短腿狂奔爭奪獎金

日本生甜甜圈熱潮襲捲高雄 男友搶第一…網：愛的力量比鈔票更厲害

把握衝刺！市長初選民調最後關頭 高雄4綠委黃金周行程曝光

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

相關新聞

影／苗栗後龍機車與小貨車碰撞 男性騎士倒地送醫不治

苗栗縣後龍鎮勝利路昨天1月9日下午1時30分許發生一起機車與小貨車碰撞事故，車禍發生時，朱姓男子騎機車沿勝利路由西往東行...

影／基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口 起火點疑電視櫃旁

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點發生火警，火舌竄出，消防人員救出受困趙姓父女，目前仍在醫院加護病房插管搶救，消...

夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政...

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋...

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

海巡署今天澄清，有媒體報導海巡署無人機採購案「狠甩國產化一記耳光」、「宜通盤考量擇優選用」一事，內容與事實不符。

牛群逛大街 屏東潮州大橋牛群狂奔車輛閃避

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近路段，昨天晚上9時許突然出現一群牛，在車道上慢跑，車輛紛紛閃避，影響行車安全。警方獲報後立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。