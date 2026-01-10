聽新聞
高雄24歲男多日未到工地上班 同事驚見他陳屍租屋處、小女友昏迷送醫
高市一名洪姓男子因多日未到建築工地上班，同事聯繫不到人，昨晚近9時前往大昌二路租屋處查看，赫見洪男陳屍租屋處床上，黃姓女友則陷入昏迷，黃經送醫仍在加護病房觀察；警方將報請檢察官相驗，釐清洪男死因，另等黃女清醒後了解事發原因。
三民二警分局指出，昨晚9時許接獲民眾報案稱因同事多日未上班，故前往大昌二路租屋處關心狀況，發現同事及其女友躺在床上，2人均已無意識，報案請求協助。
警消獲報到場發現，24歲的洪姓男子及17歲黃姓女友雙雙躺臥於床上，已無意識，救護員當場施以緊急救護，但洪男已無生命跡象，黃女則有微弱氣息，救護員隨即將黃送醫救治。
警方鑑識人員到場鑑識勘查採證，發現現場無打鬥、破壞痕跡，初步排除外力介入，全案報請高雄地檢署相驗，以釐清洪男死因；另通知黃女家屬到案，以釐清事發經過。
