龔男疑似因精神不濟，導致衝撞路邊的道路施工護欄受傷。圖：讀者提供

桃園市大園區今(10)日清晨發生一起自撞意外，一名19歲龔姓男子於上午7時許，騎乘普通重型機車行經海港路往國際路方向時，疑似因精神不濟，導致衝撞路邊的道路施工護欄受傷，所幸其意識清楚，送往醫院治療詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

413263
龔男受傷被送往醫院治療，所幸當時意識清楚。圖：讀者提供

大園警分局表示，今日上午7時許接獲報案，龔男駕駛普通重型機車，沿著海港路往國際路方向直行，據初步了解，龔男在行駛過程中疑似因為精神不濟，未能及時注意車前方的路況，導致車輛自撞道路旁的施工護欄。

事故發生後，龔男受傷被送往醫院治療，所幸當時意識清楚。警方現場對其實施酒測，確認龔男並無酒駕情形，排除酒後駕車之可能。關於這起事故的詳細肇事原因，仍警方後續釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：騎車精神不濟釀禍！大園19歲男衝撞施工護欄送醫

