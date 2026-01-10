台東消防亮出「5大神器」 迎戰電動車火災新挑戰

隨著電動車越來越普及，相關火災事故的搶救難度，也成了消防人員必須面對的新課題。台東縣消防局指出，電動車火警最棘手的關鍵，在於鋰電池一旦發生「熱失控」，溫度會持續飆升，甚至反覆復燃，與傳統燃油車的火災型態大不相同。

消防人員說明，電動車的電池模組多半被厚重外殼包覆，單靠外部射水，水流往往無法真正碰到起火核心，加上電池本身蓄熱量高，滅火所需的用水量，動輒是一般汽油車的好幾倍。即便明火撲滅，後續仍須長時間監控24到48小時，對人力與裝備都是一大考驗。

為因應這類新型態災害，消防局近年陸續整合並添購「滅火5大利器」，依照救援流程逐步應用。第一透過熱顯像儀精準掌握電池溫度與熱失控位置，隨時監測降溫效果；接著插入電動車緊急插頭，模擬充電狀態並強制鎖定P檔，避免車輛在救援過程中意外滑動，確保現場安全。

第三消防人員會覆蓋滅火毯，抑制火勢並阻隔有毒煙霧噴射，同時搭配底盤瞄子，從車輛下方朝電池外殼核心位置射水，加速降溫效率。最後，也是目前被視為關鍵戰術的一環，則是利用擋水板在車輛四周圍設水池，直接進行「浸泡式降溫」。