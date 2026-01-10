快訊

館長嗆斬首被起訴「聲請總統出庭」！ 賴總統回應了

鄧佳華刑滿出獄！ 前女友簡簡獻祝福：各自安好

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

聽新聞
0:00 / 0:00

夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政局長姜淋煌專程到場關心。經台南市警五分局追查，鎖定57歲許姓男子涉案，8日晚間通知許男到案說明，依涉毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

第五分局北門派出所8日接獲縣城隍廟廟方報案，發現廟前黑令旗1支及龍頭杖遭折斷、焚毀，損失約5000元。員警獲報後擴大調閱相關監視器影像，掌握涉案的許男，並於同日晚間通知他到案說明。

據調查，案發當時，外傳該名男子疑似喝醉酒，然而，據了解，許男到案說明後，並非外傳喝酒鬧事，為何動手破壞黑令旗、儀仗？他也語焉不詳。警方表示，全案依毀損罪嫌送辦。

第五分局表示，宮廟儀仗及令旗為宗教信仰與地方文化的重要象徵，遭人毀損不僅影響廟方文物，更衝擊信眾情感。員警將持續加強宗教場所周邊巡守與安全維護，確保民眾信仰環境與公共秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台首邑縣城隍廟廟方報案，發現廟前黑令旗1支及龍頭杖遭折斷、焚毀，損失約5000元。圖／讀者提供
全台首邑縣城隍廟廟方報案，發現廟前黑令旗1支及龍頭杖遭折斷、焚毀，損失約5000元。圖／讀者提供
案經台南市警五分局追查，鎖定許姓男子涉案，8日晚間通知許男到案說明，依涉毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
案經台南市警五分局追查，鎖定許姓男子涉案，8日晚間通知許男到案說明，依涉毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
許男路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理。圖／讀者提供
許男路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理。圖／讀者提供

監視器 城隍廟 信仰

延伸閱讀

不滿意餐點品質 美國狂客竟拿刀刺傷肯德基店員洩憤

祢好我拿一點！他合掌膜拜下秒摸走5萬香油錢 逃沒20分鐘就被逮

全台首邑縣城隍廟儀仗、令旗遭焚毀 台南警掌握對象追查中

環球桃園A8驚傳「男持長刀衝商場」？ 警調監視器真相超傻眼

相關新聞

影／基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口 起火點疑電視櫃旁

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點發生火警，火舌竄出，消防人員救出受困趙姓父女，目前仍在醫院加護病房插管搶救，消...

調查局人事令連發 連震宗任副局長督導年底大選

調查局首席副局長吳以公本月十六日屆齡退休，調查局昨發布人事，現任高雄市調查處長連震宗接任副局長，連震宗是調查班廿七期，過...

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋...

夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政...

影／基隆民宅深夜大火 破門救出受困嗆昏父女插管搶救中

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點多發火警，竄出濃煙，消防人員獲報趕至時火舌竄出，據報廚房起火，疑有人受困，消防人員布水線灌救，並破門搜索，救出趙姓父女嗆傷嚴重，目前仍在醫院插管搶救中。起火原因今天上午將再採證調查釐清。

電子技術員與同事鬧翻！半夜提汽油燒她車 波及6汽機車也燒光

劉姓女子與江姓女子同為某上市電子公司技術員，2023年因故與江女鬧翻，竟於同年5月4日凌晨提著預藏汽油瓶，在公司門外朝江...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。