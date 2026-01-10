夜闖全台首邑縣城隍廟破壞令旗儀杖 台南警調閱監視器逮嫌犯

不明男子8日路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑令旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，而市府民政局長姜淋煌專程到場關心。經台南市警五分局追查，鎖定57歲許姓男子涉案，8日晚間通知許男到案說明，依涉毀損罪嫌函送台南地檢署偵辦。

第五分局北門派出所8日接獲縣城隍廟廟方報案，發現廟前黑令旗1支及龍頭杖遭折斷、焚毀，損失約5000元。員警獲報後擴大調閱相關監視器影像，掌握涉案的許男，並於同日晚間通知他到案說明。

據調查，案發當時，外傳該名男子疑似喝醉酒，然而，據了解，許男到案說明後，並非外傳喝酒鬧事，為何動手破壞黑令旗、儀仗？他也語焉不詳。警方表示，全案依毀損罪嫌送辦。

第五分局表示，宮廟儀仗及令旗為宗教信仰與地方文化的重要象徵，遭人毀損不僅影響廟方文物，更衝擊信眾情感。員警將持續加強宗教場所周邊巡守與安全維護，確保民眾信仰環境與公共秩序。

