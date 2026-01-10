快訊

影／基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口 起火點疑電視櫃旁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點發生火警，火舌竄出，消防人員救出受困趙姓父女，目前仍在醫院加護病房插管搶救，消防人員發現兩人都倒在第三間臥房門口，疑被嗆醒後互相要救援，才一起被濃煙嗆昏倒在房門口。起火點疑在客廳視視櫃旁，燒毀最為嚴重，今上午將再採證調查釐清。

基隆市消防局今天凌晨0時59分接獲報案，出動13車25人灌救，火勢在凌晨1時28分撲滅，趙姓父女（56、26歲）被救出時已無意識，送往基隆長庚醫院搶救。到今天上午8時，父女仍在外科加護病房治療，父親意識恢復，女兒有吸入性嗆傷。

消防人員搜索時，發現父女一起倒臥在第三間臥室門口，研判是互相要救援都離開自己的房間，但被濃煙嗆昏才一起倒在房間門口，先將女兒救出，再抬救父親到1樓送上救護車到醫院搶救。

消防人員到達現場時，發現火勢從陽台竄出，滅火後初步採證，發現起火點在靠近前陽台的電視櫃，有不少電視及雜物，電視櫃附近燃燒最嚴重，呈現大片焦黑情況，可能是起火點，但今天上午還要進一步鑑識才能釐清。

鄰居表示，當時有看到大火從陽台燒出來，有鄰居要跑去救人，但發現大門深鎖，也被濃煙所阻，後來發現父女陸續被消防人員救出送上救護車。

基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口，起火點疑電視櫃旁。記者游明煌／翻攝
基隆民宅火警父女互相救被嗆昏倒房門口，起火點疑電視櫃旁。記者游明煌／翻攝

