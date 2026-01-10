影／基隆民宅深夜大火 破門救出受困2男女嗆傷嚴重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點多發火警，竄出濃煙，消防人員獲報趕至時火舌竄出，疑有人受困，消防人員布水線灌救，並破門搜索，救出受困一男一女，都嗆傷嚴重，尚有意識，送往醫院搶救。

基隆市消防局今天凌晨1點半獲報，百五街民宅竄出濃煙，疑有人受困，出動百福、七堵、暖暖等多個分隊、十多輛消防車、救護車趕至救援。到場時火舌已從3樓竄出，冒出濃煙及熊熊火光，情況危急。

消防人員先布水線從外側射水搶救滅火，但發現大門深鎖，立即利用破壞機具破門進入屋內搜索，當時屋內濃煙密布，發現屋內人員疑熟睡被大火嗆傷，先救出一名20多歲趙姓女子，再救出50多歲趙姓男子，都嚴重嗆傷，但還有呼吸、心跳生命跡象，意識尚清楚，抬救下樓後救護車送往基隆長庚醫院搶救。

消防局鑑識人員到場採證，釐清起火原因，市警第三分局員警也到場處理。附近鄰居表示，有聽到爆裂聲後竄出濃煙，火勢不小，火光不斷從3樓往外燒。

基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影
基隆民宅深夜大火竄濃煙，破門救出受困2男女嗆傷嚴重送醫搶救。記者游明煌／攝影

基隆 消防人員 意識

延伸閱讀

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

影／黑煙烈熖竄天際！嘉市保麗龍工廠火警 消防局急馳控制火勢

延長線燒焦、手機充電過熱 基隆火災電氣因素居首占逾4成

大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

相關新聞

調查局人事令連發 連震宗任副局長督導年底大選

調查局首席副局長吳以公本月十六日屆齡退休，調查局昨發布人事，現任高雄市調查處長連震宗接任副局長，連震宗是調查班廿七期，過...

高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生

許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋...

影／基隆民宅深夜大火 破門救出受困2男女嗆傷嚴重

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點多發火警，竄出濃煙，消防人員獲報趕至時火舌竄出，疑有人受困，消防人員布水線灌救...

電子技術員與同事鬧翻！半夜提汽油燒她車 波及6汽機車也燒光

劉姓女子與江姓女子同為某上市電子公司技術員，2023年因故與江女鬧翻，竟於同年5月4日凌晨提著預藏汽油瓶，在公司門外朝江...

影／新北男報警指控他人肇逃 卻被查出自己酒駕、毒駕

新北市1名男子日前報案聲稱在蘆洲發生交通事故，指控對方肇事逃逸，結果卻被查出他自己酒駕、毒駕騎單車，還在醫院鬧到醫護人員...

國4台中神岡段驚傳3車連環撞 工程車駕駛頭部重創命危送醫

國道4號台中市神岡路段今天下午發生嚴重連環車禍，1輛國道工程車、小貨車及自小客車在西向10公里處發生碰撞，強大撞擊力導致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。