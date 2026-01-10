影／基隆民宅深夜大火 破門救出受困2男女嗆傷嚴重

基隆市百五街一棟5層樓公寓3樓今天凌晨1點多發火警，竄出濃煙，消防人員獲報趕至時火舌竄出，疑有人受困，消防人員布水線灌救，並破門搜索，救出受困一男一女，都嗆傷嚴重，尚有意識，送往醫院搶救。

基隆市消防局今天凌晨1點半獲報，百五街民宅竄出濃煙，疑有人受困，出動百福、七堵、暖暖等多個分隊、十多輛消防車、救護車趕至救援。到場時火舌已從3樓竄出，冒出濃煙及熊熊火光，情況危急。

消防人員先布水線從外側射水搶救滅火，但發現大門深鎖，立即利用破壞機具破門進入屋內搜索，當時屋內濃煙密布，發現屋內人員疑熟睡被大火嗆傷，先救出一名20多歲趙姓女子，再救出50多歲趙姓男子，都嚴重嗆傷，但還有呼吸、心跳生命跡象，意識尚清楚，抬救下樓後救護車送往基隆長庚醫院搶救。