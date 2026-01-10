聽新聞
調查局人事令連發 連震宗任副局長督導年底大選

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局昨發布人事異動名單，新任副局長由高雄市調查處長連震宗出任。記者胡經周／攝影
調查局昨發布人事異動名單，新任副局長由高雄市調查處長連震宗出任。記者胡經周／攝影

調查局首席副局長吳以公本月十六日屆齡退休，調查局昨發布人事，現任高雄市調查處長連震宗接任副局長，連震宗是調查班廿七期，過去當過南機站主任、廉政處長，擅長案件偵辦，現今打詐洗錢問題嚴重，加上今年適逢九合一大選，查察賄選任務繁重，連震宗上任後將持續針對重大金融犯罪、地方賄選問題嚴加督辦，擦亮調查局招牌。

本次異動除連震宗外，新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長，陳志成去年因偵辦台積電內鬼竊取二奈米機密案件有功，獲拔擢擔任洗錢副處長；高雄市調查處處長遺缺，由副處長張漢明調升任。

連震宗長期在中南部服務，當過高雄市調查處肅貪科長、機動站主任，對南部複雜的地方利益生態相當熟稔，他任職廉政處長期間，力推搜索扣押程序數位化，讓證物可以上鍊無法竄改，連檢方都對他讚譽有加。

此外，連震宗認為綠能光電弊案猖獗是整體結構性問題，要求據點深入發掘綠能專案，針對藏汙納垢的案場嚴查蒐報，深獲基層支持，辦出不少好案。此次獲派副局長，是高層想借重他的經驗，督導年底的九合一選舉。

洗錢 打詐 大選 連震宗 光電弊案

相關新聞

