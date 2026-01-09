高雄轎車紅燈左轉下秒撞大吊車 掛勾甩中擋風玻璃夫妻死裡逃生
許姓男子今晚8時許駕車行經高市水管路左轉仁春街口時紅燈左轉，撞上由羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下，掛勾甩中擋風玻璃，纏在引擎蓋上，許男和妻子驚險死裡逃生，身體和手腳擦挫傷，事故波及另輛轎車，詳細肇責待警方釐清。
仁武警分局指出，46歲許姓男子今晚8時許駕車搭載妻子沿水管路慢車道由西往東紅燈左轉時，在仁春街口撞上28歲羅姓男子駕駛的大型吊車，許男車子卡在吊車下方，掛勾當場往擋風玻璃甩，鐵鍊纏在引擎蓋，過程中29歲許姓男子駕駛的轎車閃避不及，撞上肇事的許男轎車。
許男和妻子在吊車下死裡逃生，身體和手腳均有輕微擦挫傷，經救護車送醫治療，均無生命危險。
警方事後對許姓等3名駕駛施以酒測，酒測值均為零；警方初步研判肇事原因為46歲許男駕車違規紅燈左轉導致該起車禍，詳細肇責待交通大隊進一步釐清判定。
