電子技術員與同事鬧翻！半夜提汽油燒她車 波及6汽機車也燒光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

劉姓女子與江姓女子同為某上市電子公司技術員，2023年因故與江女鬧翻，竟於同年5月4日凌晨提著預藏汽油瓶，在公司門外朝江女汽車澆淋汽油點火，除燒毀江女的車，連一旁6名同事汽機車也全毀，桃園地檢署依公共危險罪起訴，劉女還得負起天價賠償。

起訴指出，42歲劉女在中壢工業區某上市電子公司任職技術員，因故與江姓女同事長期生有嫌隙，劉女為了報復，早於2023年5月2日凌晨2時46分，就先騎車到中壢區中華路上的中油加油站，購買容量不明的汽油裝入事前備妥的塑膠瓶內，過了近47小時她仍未解氣，於是在5月4日凌晨1時47分，帶著備妥的汽油瓶騎車到公司大門外，找江女停放在路旁的汽車。

劉女抵達現場後，朝江女車輛的車身各處潑灑汽油後點燃縱火，江女的車殼迅速起火燃燒而遭燒燬不堪使用，由於火勢猛烈向旁延燒翟姓、許姓停放的2輛汽車，3輛汽車瞬間陷入火海，包括陳姓、溫姓、彭姓及沙姓同事密集停放的4輛重型機車也遭波及，猛烈火勢一發不可收拾，車身車殼均遭大火吞噬無法使用。

中壢警方案發時，立刻調閱監視器畫面，發現騎著機車的劉女手中拿著不明瓶狀物，在江女車輛的車殼四處潑灑汽油，鎖定機車車號，確認車主就是劉女，同時鎖定機車車號，清查發現2日晚間近3時曾到1公里外的加油站影像，迅速掌握劉女行蹤並逮捕歸案。

劉女於檢警偵訊中，對自己的犯行均坦承不諱，並與多名被害人證述相符，還有警消火災現場照片、車輛毀損影像及加油站監視器畫面等證據均在卷可查，檢察官認定劉女行為已致生公共危險，依刑法第175條第1項起訴，並建請法院沒收作案用的打火機。除了刑事罪責外，劉女還有3輛汽車及4輛機車的賠償責任。

電子公司劉姓女技術員因故與江姓女同事生怨，竟於2023年5月4日凌晨拿著早2天即購入備妥的汽油瓶，前往江女停在公司門外路邊停車格的汽車，潑灑汽油後點燃縱火，沒想到波及一旁，造成2輛汽車4輛機車全燒毀，桃檢依公共危險罪起訴。記者陳恩惠／攝影
電子公司劉姓女技術員因故與江姓女同事生怨，竟於2023年5月4日凌晨拿著早2天即購入備妥的汽油瓶，前往江女停在公司門外路邊停車格的汽車，潑灑汽油後點燃縱火，沒想到波及一旁，造成2輛汽車4輛機車全燒毀，桃檢依公共危險罪起訴。記者陳恩惠／攝影

