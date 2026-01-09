影／新北男報警指控他人肇逃 卻被查出自己酒駕、毒駕

新北市1名男子日前報案聲稱在蘆洲發生交通事故，指控對方肇事逃逸，結果卻被查出他自己酒駕、毒駕騎單車，還在醫院鬧到醫護人員報警、又在戶外花圃隨地便溺，而且這次已經是他近2個月第三次報案指控他人肇逃。

35歲林男有吸毒素行記錄，3日下午4時許報警聲稱在蘆洲區復興路323巷騎YouBike遭擦撞被肇事逃逸，員警趕抵現場時，他已被救護車送往市立三重醫院，後來醫護人員報案指控林男酒後語無倫次咆哮大鬧急診室，三重警分局即派員處置。

接著蘆洲分局員警前往醫院要將林男帶回調查車禍，他竟然在醫院花圃隨地便溺，返回交通分隊後，林男酒測值0.63毫克、同意接受唾液快篩檢測驗出三級毒品苯二氮平陽性反應，因騎乘單車違規酒駕、毒駕依違反道路交通管理處罰條例第73條第2項告發，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

員警調閱監視器且發現他騎單車搖搖晃晃、越過道路中線逆向衝向轎車，對方閃躲之後逕自駛離，林男則重心不穩跌倒。對造白色賓士轎車駕駛昨天已到案，並出示行車記錄器說明雙方並未直接碰撞，但與林男摔車是否有因果關係而未盡協助義務構成肇逃，還需進一步調查釐清。

另一方面，警方發現這次是林男近2個月內第三度在三重、蘆洲地區報案指控他人肇逃，前次曾向對方索取和解賠償金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885