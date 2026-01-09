快訊

國4台中神岡段驚傳3車連環撞 工程車駕駛頭部重創命危送醫

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道4號台中市神岡路段今天下午發生嚴重連環車禍，1輛國道工程車、小貨車及自小客車在西向10公里處發生碰撞，強大撞擊力導致小貨車當場翻覆，現場零件碎裂一地；警方表示，事故造成3人受傷送醫，其中工程車駕駛頭部受創嚴重，目前意識不清，仍在醫院全力搶救中，詳細事故發生原因、是車距過近或有其他因素造成連環追撞，仍有待警方調閱行車紀錄器進一步釐清。

台中市消防局表示，今日下午3時36分接獲報案，指稱國道4號神岡往西方向約10公里處發生多車追撞事故；警消趕抵現場時，發現現場為3部車輛連環撞擊，其中1輛小貨車受撞擊後側翻於外線車道，橫擋路面；另一輛國道工程車則受損嚴重，車內駕駛受困。

警方表示，根據初步調查，這起事故共造成3人受傷，目前38歲國道工程車駕駛陳男，因首當其衝，頭部遭遇重創導致意識模糊，緊急送往童綜合醫院急救，下午4點25分抵達急診，意識不清，昏迷指數9，搶救後，檢查確認腦出血，送加護病房尚未脫離險境；35歲小貨車駕駛吳男，清醒，左臀撕裂傷，經包紮後送醫，目前生命跡象穩定，檢查治療中。

國道警方指出，受此事故影響，國4西向路段一度出現車流回堵，隨即派員趕往現場進行交通疏導與拍照採證；初步勘驗現場並無明顯酒駕跡象。

國道4號台中市神岡路段今天下午發生嚴重連環車禍，1輛國道工程車駕駛生命垂危。圖／民眾提供
國道4號台中市神岡路段今天下午發生嚴重連環車禍，1輛國道工程車駕駛生命垂危。圖／民眾提供

國道 高速公路 車禍 交通事故

相關新聞

影／企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

新北市消防局今天下午5時44分獲報，板橋區民族路上1間加油站內，傳出有人澆汽油企圖自焚，1名50多歲保全人員上前阻攔也遭...

影／吃了全身無力！台東男鹿野山區摘百香果吃 疑食物中毒送醫

台東1名60多歲男子，昨天前往鹿野山區活動，看到路邊的百香果後，摘了一顆吃，結果全身無力頭暈，疑似食物中毒被路人發現後，...

影／黑煙烈熖竄天際！嘉市保麗龍工廠火警 消防局急馳控制火勢

冷氣團南下，嘉義市傍晚驚傳火警意外，保義路1間保麗龍工廠下午5時51分突然冒出大量烈熖濃煙，引起附近居民側目，擔心火勢延...

未暫停讓行人先行…駕駛辯「不知道他要過馬路」 法官這原因撤單

有人檢舉去年5月5日經仁德區中正路段行人穿越道時，先後有2車未暫停讓行人先行通過，2車駕駛均挨罰6千元，其中龔姓駕駛不服...

國4台中神岡段驚傳3車連環撞 工程車駕駛頭部重創命危送醫

國道4號台中市神岡路段今天下午發生嚴重連環車禍，1輛國道工程車、小貨車及自小客車在西向10公里處發生碰撞，強大撞擊力導致...

疑側風太強？老婦騎機車失控衝落對向水溝 人車卡溝渠傷重不治

苗栗縣苑裡鎮苗47-1線的田心里路段，今天近午發生一起死亡事故，一名老婦人騎乘機車行經事故地點，疑側風太強勁，失控直衝對...

