影／企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

新北市消防局今天下午5時44分獲報，板橋區民族路上1間加油站內，傳出有人澆汽油企圖自焚，1名50多歲保全人員上前阻攔也遭波及，導致2人二度燒燙傷送醫急救，消防人車到場時，火勢已由站內工作人員持滅火器撲滅，確實發生原因有待警方調查釐清。

初步了解為涉嫌人林姓男子趁加油站員工不注意，自行取油槍淋油後持打火機點燃，過程中疑因疼痛，撲向一旁前往加油的曾姓保全人員，消防人員到場後出水滅火時，林男不明原因還撲向消防人員企圖攻擊，最後才被眾人合力壓制。

由於2人身上均有明顯燒燙傷，由救護車送醫，林男自焚原因尚待警方調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980