疑側風太強？老婦騎機車失控衝落對向水溝 人車卡溝渠傷重不治

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮苗47-1線的田心里路段，今天近午發生一起死亡事故，一名老婦人騎乘機車行經事故地點，疑側風太強勁，失控直衝對向，人車栽落水溝，老婦人當場傷重失去生命跡象，經送醫急救仍回天乏術，案由警方調查釐清中。

據了解，79歲鄭姓婦人騎乘普通重型機車返家途中，沿苗47-1線北往南方向行駛，行經田心十四路口時，因不明原因偏離車道衝落對向路邊水溝，人車卡在溝渠裡，鄭婦因頭部受創經送往李綜合醫院急救後仍宣告不治。

親屬表示，事發地點距家門僅約1公里，老人家日前因膝關節磨損致腿腳不便，有動刀傾向，但就診後醫生評估她有心律不整現象，暫緩手術，未料卻車禍喪命。

警方初步調查，事發當時並無人目擊，直到有路過民眾發現才報案，至於鄭婦是否因身體不適及有無飲酒部分仍須鑑驗，詳細肇事原因尚待調查，全案將報請檢察署相驗釐清。

鄭姓老婦人騎機車疑自撞人車栽落水溝，當場傷重失去生命跡象，經送醫急救仍回天乏術，案由警方調查釐清中。圖／民眾提供
鄭姓老婦人騎機車疑自撞人車栽落水溝，當場傷重失去生命跡象，經送醫急救仍回天乏術，案由警方調查釐清中。圖／民眾提供
鄭姓老婦人因不明原因偏離車道衝落對向路邊水溝，人車卡在溝渠裡，救護人員到場後才將人拉救上來送醫。圖／民眾提供
鄭姓老婦人因不明原因偏離車道衝落對向路邊水溝，人車卡在溝渠裡，救護人員到場後才將人拉救上來送醫。圖／民眾提供

