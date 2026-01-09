快訊

影／黑煙烈熖竄天際！嘉市保麗龍工廠火警 消防局急馳控制火勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

冷氣團南下，嘉義市傍晚驚傳火警意外，保義路1間保麗龍工廠下午5時51分突然冒出大量烈熖濃煙，引起附近居民側目，擔心火勢延燒、釀成重大災害。消防局接獲通報後不敢大意，立即啟動應變機制，火速調派5個分隊，出動多輛消防車、救護車，並動員義勇消防人員趕赴現場，全力投入灌救。

消防人員抵達後發現，起火點並非工廠主體，而是位於廠區外的廢料堆置區。由於保麗龍屬於易燃材質，燃燒時伴隨大量黑煙，現場一度火勢猛烈、煙霧直竄天際，視線受阻，也讓周邊民眾相當緊張。指揮官隨即下令布署水線，採取包圍方式壓制火勢，同時加強周界警戒，防止火勢蔓延至廠房或鄰近建物。

消防人員迅速且有效的處置下，火勢很快受到控制，成功阻止進一步擴大，未波及工廠內部，也未造成人員受困或傷亡，救護人員全程待命，虛驚一場。

消防局表示，初步排除人員受傷，詳細起火原因及是否涉及管理疏失，需進一步鑑定調查，將由相關單位釐清責任歸屬。消防局也呼籲，工廠及業者務必妥善管理易燃廢料，落實防火與定期巡檢措施，避免類似意外再度發生，確保公共安全。

嘉義市傍晚驚傳火警意外，保義路1間保麗龍工廠下午5時51分突然冒出大量烈熖濃煙。記者魯永明／翻攝
