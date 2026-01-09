快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來襲小心使用熱水器 高雄一家4口一氧化碳中毒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鼓山區一處公寓昨天清晨發生一家4口一氧化碳中毒意外，其中2人還是不滿5歲的男童，因孩子首先出現昏迷異樣，媽媽發現後也自覺頭暈，一家4口都不約而同出現身體不適情況，打119叫救護車後，警消入內才發現是熱水器惹禍，幸好4人緊急送醫撿回一命。

據了解，一家4口分別是28歲的男主人、27歲的女主人及2名5歲幼兒，昨天上午7時許起床後爸媽叫小朋友叫不醒，且即便叫醒後也呈現恍神狀態，症狀還越來越嚴重，爸媽擔心是小朋友生病，沒想到不久就連大人都出現暈眩症狀。

警消獲報到場後發現，4人都有程度不一的頭暈情形，查看屋內情況，才發現是一氧化碳中毒，罪魁禍首正是安裝在陽台的熱水器，該戶民宅竟將戶外型熱水器安裝在陽台室內空間，加上因寒流來襲天氣寒冷，家中成員將陽台窗戶緊閉，導致空氣對流不順，才會導致一氧化碳堆積在陽台並回流進室內。

高雄市消防局呼籲，冬季為一氧化碳中毒高峰期，一氧化碳無色無味，宛如隱形殺手，民眾在家中使用瓦斯、天然氣熱水器，務必保持居家環境通風，陽台若有加裝窗戶，應使用「強制排氣型熱水」，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗，以免發生危險。

一氧化碳中毒 熱水器 高雄

延伸閱讀

嗜賭男欠債無力…拉懷孕女友同輕生卻獨活 加工自殺判4年6月

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

一夜急凍！高雄8男女非創傷性急病OHCA送醫 多為中高年齡者

入冬首波寒流 台南消防局接獲內科OHCA13人！提醒注意保暖

相關新聞

調查局最新人事異動 新任辦案副局長由連震宗出線

調查局首席副局長吳以公本月16日屆齡退休，調查局今天發布最新人事，現任高雄市調查處長連震宗接掌副局長職務，連震宗是調查班...

未暫停讓行人先行…駕駛辯「不知道他要過馬路」 法官這原因撤單

有人檢舉去年5月5日經仁德區中正路段行人穿越道時，先後有2車未暫停讓行人先行通過，2車駕駛均挨罰6千元，其中龔姓駕駛不服...

疑側風太強？老婦騎機車失控衝落對向水溝 人車卡溝渠傷重送醫不治

苗栗縣苑裡鎮苗47-1線的田心里路段，今天近午發生一起死亡事故，一名老婦人騎乘機車行經事故地點，疑側風太強勁，失控直衝對...

影／吃了全身無力！台東男鹿野山區摘百香果吃 疑食物中毒送醫

台東1名60多歲男子，昨天前往鹿野山區活動，看到路邊的百香果後，摘了一顆吃，結果全身無力頭暈，疑似食物中毒被路人發現後，...

影／黑煙烈熖竄天際！嘉市保麗龍工廠火警 消防局急馳控制火勢

冷氣團南下，嘉義市傍晚驚傳火警意外，保義路1間保麗龍工廠下午5時51分突然冒出大量烈熖濃煙，引起附近居民側目，擔心火勢延...

寒流來襲小心使用熱水器 高雄一家4口一氧化碳中毒

高雄市鼓山區一處公寓昨天清晨發生一家4口一氧化碳中毒意外，其中2人還是不滿5歲的男童，因孩子首先出現昏迷異樣，媽媽發現後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。