寒流來襲小心使用熱水器 高雄一家4口一氧化碳中毒

高雄市鼓山區一處公寓昨天清晨發生一家4口一氧化碳中毒意外，其中2人還是不滿5歲的男童，因孩子首先出現昏迷異樣，媽媽發現後也自覺頭暈，一家4口都不約而同出現身體不適情況，打119叫救護車後，警消入內才發現是熱水器惹禍，幸好4人緊急送醫撿回一命。

據了解，一家4口分別是28歲的男主人、27歲的女主人及2名5歲幼兒，昨天上午7時許起床後爸媽叫小朋友叫不醒，且即便叫醒後也呈現恍神狀態，症狀還越來越嚴重，爸媽擔心是小朋友生病，沒想到不久就連大人都出現暈眩症狀。

警消獲報到場後發現，4人都有程度不一的頭暈情形，查看屋內情況，才發現是一氧化碳中毒，罪魁禍首正是安裝在陽台的熱水器，該戶民宅竟將戶外型熱水器安裝在陽台室內空間，加上因寒流來襲天氣寒冷，家中成員將陽台窗戶緊閉，導致空氣對流不順，才會導致一氧化碳堆積在陽台並回流進室內。

高雄市消防局呼籲，冬季為一氧化碳中毒高峰期，一氧化碳無色無味，宛如隱形殺手，民眾在家中使用瓦斯、天然氣熱水器，務必保持居家環境通風，陽台若有加裝窗戶，應使用「強制排氣型熱水」，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗，以免發生危險。