調查局最新人事異動 新任辦案副局長由連震宗出線

調查局首席副局長吳以公本月16日屆齡退休，調查局今天發布最新人事，現任高雄市調查處長連震宗接掌副局長職務，連震宗是調查班27期，過去當過廉政處長，擅長案件偵辦，現今打詐與洗錢問題嚴重，甚至演變成國安問題，加上今年又適逢九合一大選，查察賄選任務繁重，他上任後將持續針對重大金融犯罪、地方賄選問題嚴加督辦，擦亮調查局招牌。

本次共有33人異動，除連震宗外，新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長，陳志成因偵辦台積電二奈米竊密事件有功，獲高層拔擢擔任洗錢業務副處長；高雄市調查處處長遺缺，由副處長張漢明調陞任。本次異動還包括正副處長、站主任與督察，人令1月16生效。

本次人員異動名單如下：

一、高雄市調查處處長連震宗調陞副局長。 二、新北市調查處處長何復生調任研究委員會主任委員。 三、主任秘書室研究委員凌文興調任研究委員會副主任委員。 四、國內安全調查處副處長林大專調陞國內安全調查處處長。 五、兩岸情勢研析處副處長龍竹筠調陞兩岸情勢研析處處長。 六、國內安全調查處處長陳宇源調任新北市調查處處長。 七、高雄市調查處副處長張漢明調陞高雄市調查處處長。 八、新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長。 九、國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升調任國內安全調查處副處長。 十、兩岸情勢研析處副處長胡國華調任國內安全調查處副處長。 十一、兩岸情勢研析處簡任秘書唐永瑞調任兩岸情勢研析處副處長。 十二、嘉義縣調查站主任謝檔明調任諮詢業務處副處長。 十三、鑑識科學處專門委員闕山仲調任鑑識科學處副處長。 十四、苗栗縣調查站主任姜彥吏調任桃園市調查處副處長。 十五、桃園市調查處副處長邱耀輝調任高雄市調查處副處長。 十六、台北市調查處士林調查站主任黃淑華調任基隆市調查站主任。 十七、桃園市調查處機動工作站主任温俊雄調任新竹市調查站主任。 十八、澎湖縣調查站主任林山峻調任新竹縣調查站主任。 十九、高雄市調查處左楠調查站主任湯玉峯調任苗栗縣調查站主任。 二十、新北市調查處板橋調查站主任謝智皓調任雲林縣調查站主任。 二十一、航業調查處高雄調查站主任余國呈調任嘉義市調查站主任。 二十二、航業調查處基隆調查站主任陳耀輝調任嘉義縣調查站主任。 二十三、新北市調查處重新調查站主任李應泉調任澎湖縣調查站主任。 二十四、經濟犯罪防制處專門委員兼打詐督導中心主任陳茂益調任新北市調查處重新調查站主任。 二十五、新北市調查處簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處機動工作站主任。 二十六、台北市調查處外事調查站主任李青憲調任航業調查處高雄調查站主任。 二十七、督察處局本部（二）駐區督察葉仁傑調任總務處簡任秘書。 二十八、高雄市調查處鳳山調查站主任李俊仁調任臺南市調查處專門委員。 二十九、督察處台中市（二）駐區督察吳志賢調任政風室簡任督察。 三十、雲林縣調查站主任鍾達振調任督察處局本部（一）駐區督察。 三十一、基隆市調查站主任周至誠調任督察處局本部（二）駐區督察。 三十二、嘉義市調查站主任魏男烜調任督察處新竹縣市駐區督察。 三十三、新竹縣調查站主任馮國建調任督察處臺中市（二）駐區督察。