高雄廂型車疑路口搶快闖紅燈 機車騎士被撞飛頭部受創送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

周姓男子今天下午1時駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈，當場將騎機車行駛至路口的洪姓男子撞飛，洪男倒地安全帽脫落，頭部受創，當場失去意識，經送醫傷重宣告不治；警方事後對周酒測，無酒駕行為。

仁武警分局指出，這起車禍發生在今天下午1時許，當時周姓男子駕駛客貨兩用的廂型車行經行經水管路由東向西至安樂東街路口，疑似違規闖紅燈，與沿安樂東街由北往南直行的洪姓男子（35歲）的機車發生相撞，導致洪男連人帶車噴飛在地。

洪男倒地後，安全帽脫落，疑頭部受創，當場失去意識，警消獲報趕抵，救護員將洪傷勢嚴重，緊急將他送醫急救，仍因傷重宣告不治。

警方事後對周男施以酒測，無酒駕行為，洪男則待抽血檢驗。周肇事後得知洪不幸死亡，表情凝重；警方初步研判周男駕車違規闖紅燈為肇事主因，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

周姓男子今天下午1時駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
周姓男子今天下午1時駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
周姓男子今天下午1時駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供
周姓男子今天下午1時駕駛客貨兩用的廂型車行經高市水管路與安樂東街口，疑搶快闖紅燈撞飛洪姓機車騎士，致洪送醫不治。圖／讀者提供

闖紅燈 高雄 車禍 交通事故

高雄廂型車疑路口搶快闖紅燈 機車騎士被撞飛頭部受創送醫不治

