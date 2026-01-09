嗜賭男欠債無力…拉懷孕女友同輕生卻獨活 加工自殺判4年6月

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子因嗜賭欠債無力償還，前年底與懷孕女友一同輕生卻獨活，釀1屍2命悲劇，吳因涉加工自殺，新北地院國民法官審理後，昨依法判刑4年6月，可上訴。

判決指出，已懷孕的36歲呂姓女子前年底在新北市三重區租屋處被發現陳屍家中，同居的42歲吳姓男友同樣一氧化碳中毒，急救後撿回一命。吳因沈溺於線上博弈，積欠數十萬元債務，無法支應生活與2人旅遊開銷，呂女向2家銀行信用貸款共30多萬元，但因右腳受傷無法工作，無法如期清償積欠銀行欠款且被催繳，吳男亦無力幫忙支付，呂女曾傳訊息給吳表示，「人死了，是否就不用再還錢給銀行？」等語，心生自殺意圖。

吳男不僅未積極勸阻或告知同居女友家屬尋求援助，反傳訊息邀女友共同輕生，並準備燒炭自殺所要用物品，在2人租屋處內以膠帶將門縫彌封後燒炭，以致呂女因一氧化碳中毒而窒息死亡，連同懷胎數月的胎兒也無法保住。

國民法官認為，吳男擔任廚師月薪約8萬元，經濟狀況本非窘迫，卻因沈迷於線上博弈賭博致積欠債務，甚至必須由女友借錢才得以維生以及還債，吳曾有酒後駕車與多次竊盜犯行而被法院判刑，顯見其素行不佳；且經衛生福利部八里療養院鑑定，診斷為患有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症；吳雖於審理中坦承犯行，但未積極與女友家屬和解，呂女家屬對吳之行為導致死亡表示非常不諒解，呂母亦當庭表示，希望法院判處被告最重刑度有期徒刑5年。

檢察官具體求刑有期徒刑1年6月，吳男辯護人也表示判處免刑等一切情狀，但法院法官及國民法官認為不宜對吳男之犯行加以輕縱，昨依謀為同死而幫助他人使之自殺罪，判處有期徒刑4年6月，仍可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市吳姓男子因嗜賭欠債無力償還，前年底與懷孕女友一同輕生卻獨活，吳因涉加工自殺，新北地院國民法官審理後，今依法判刑4年6月。圖／聯合報系資料照
