天氣寒冷彰化車發動起火 駕駛燒燙傷…跳車逃生不支倒地

彰化縣芳苑鄉芳漢路漢一段今發生火燒車意外，蔡姓駕駛人跳車逃生不支倒地，被據報趕到的消防救護人員送醫急救，初步檢查燒燙傷面積15%，暫無生命危險，消防員趕到撲滅轎車火勢，失火原因有待警消進一步調查。

據了解，今清晨近6點芳苑鄉芳漢路一段1輛轎車起火燃燒，消防局接獲報案，出動漢寶與鹿港兩分隊合計3輛各式消防車、兩輛救護車、3輛大隊勤務車和15名消防員，布水線搶救時，消防員在距離火燒車地點前10公尺看到一名男子躺在地上，受到燒燙傷。