高雄橋頭糖廠驚傳火警 古仔灯小卷米粉陷火海

高雄市知名的橋頭糖廠園區今天中午驚傳火警，位於糖廠內的餐飲店舖「古仔灯」小卷米粉不明原因起火燃燒，現場冒出濃煙，消防人員獲報後調派大批人車前往灌救，所幸當時店家並未營業，經確認無人受困，火勢已於中午完全撲滅。

據了解，今天上午11時46分橋頭糖廠遊客報案，指出糖廠內一處鐵皮屋店舖起火，消防局立即派8車21人前往搶救，由於起火地點位於糖廠園區內，且為糖廠內的餐廳店家，一度令人擔心有員工或遊客受困。

橋頭糖廠廠區副處長姜昭成在第一時間協助清點內部工作人員人數，經確認案發時該店並未營業，所有人員均在安全區域，確認無人受困火場。