高雄橋頭糖廠驚傳火警 古仔灯小卷米粉陷火海
高雄市知名的橋頭糖廠園區今天中午驚傳火警，位於糖廠內的餐飲店舖「古仔灯」小卷米粉不明原因起火燃燒，現場冒出濃煙，消防人員獲報後調派大批人車前往灌救，所幸當時店家並未營業，經確認無人受困，火勢已於中午完全撲滅。
據了解，今天上午11時46分橋頭糖廠遊客報案，指出糖廠內一處鐵皮屋店舖起火，消防局立即派8車21人前往搶救，由於起火地點位於糖廠園區內，且為糖廠內的餐廳店家，一度令人擔心有員工或遊客受困。
橋頭糖廠廠區副處長姜昭成在第一時間協助清點內部工作人員人數，經確認案發時該店並未營業，所有人員均在安全區域，確認無人受困火場。
自來水公司、台電公司及當地橋南里里長蘇道明也迅速趕抵現場協助處理斷水斷電及周邊安全事宜，經消防人員全力射水灌救，火勢於中午12時40分完全撲滅，初步勘查現場並無人員傷亡，至於詳細起火原因及確切財物損失，目前正由火調人員進一步釐清中。
