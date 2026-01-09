快訊

3個月女嬰趴睡猝逝托顧釀悲劇 嘉檢下周解剖釐清死因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市昨天發生令人不捨的嬰兒猝死事件。年僅3個月女嬰中午12時50分被發現呈趴睡姿勢，當場已無呼吸心跳。女嬰緊急送往台中榮總嘉義分院搶救，但到院前已無生命徵象，經急救仍宣告不治。檢方初步相驗，女嬰身體外觀未見明顯外傷，死亡原因待釐清，預計14日上午解剖鑑定確切死因。

檢方調查，女嬰9月出生，因母親及外婆平日無暇照顧，長期委請鄰居林男及翁女無償協助照料。事發當天，女嬰午睡期間，林男發現她趴睡且已無呼吸，立即施以人工呼吸，並自行將女嬰送醫急救，仍回天乏術。

由於鄰居無償幫忙照顧，女嬰母親在接獲噩耗後亦未多加苛責。警方初步研判，女嬰不排除因睡姿不良導致窒息死亡，但實際死因仍須待檢方解剖與後續鑑定結果出爐，才能進一步確認。

3個月女嬰趴睡猝逝托顧釀悲劇，嘉檢下周解剖釐清死因。圖／本報資料照片
嘉義 嬰兒 死亡 鄰居

