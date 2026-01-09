3個月女嬰趴睡猝逝托顧釀悲劇 嘉檢下周解剖釐清死因

嘉義市昨天發生令人不捨的嬰兒猝死事件。年僅3個月女嬰中午12時50分被發現呈趴睡姿勢，當場已無呼吸心跳。女嬰緊急送往台中榮總嘉義分院搶救，但到院前已無生命徵象，經急救仍宣告不治。檢方初步相驗，女嬰身體外觀未見明顯外傷，死亡原因待釐清，預計14日上午解剖鑑定確切死因。

檢方調查，女嬰9月出生，因母親及外婆平日無暇照顧，長期委請鄰居林男及翁女無償協助照料。事發當天，女嬰午睡期間，林男發現她趴睡且已無呼吸，立即施以人工呼吸，並自行將女嬰送醫急救，仍回天乏術。