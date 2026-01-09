影／高雄小貨車左轉猛撞賓士 輪胎噴飛驚險畫面曝

劉姓男子今天上午9時許駕小貨車行經高市南華一路左轉保南一路時，當場撞及直行由徐姓男子駕駛的賓士休旅車，巨大撞擊力造成賓士車頭撞爛、徐男手腳受傷，劉的小貨車後車輪噴飛，波及等紅燈另輛小貨車，3人均無酒駕行為，肇責待釐清。

鳳山警分局指出，這起車禍發生在今天上午9時許，當時劉姓男子（57歲）駕駛自小貨車沿南華一路東往西方向，左轉保南一路時，與沿南華一路西往東方向、直行由徐姓男子（47歲）駕駛的賓士休旅車發生碰撞。

2車猛烈撞擊，導致賓士車頭被撞爛，小貨車後車輪脫落噴飛，再波及路口處停等紅燈的潘姓男子（43歲）的小貨車；事故造成賓士駕駛徐男手腳擦挫傷。