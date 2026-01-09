又見懸掛紅旗鐵殼船越界捕魚 通霄漁民怒：魚都被抓光光了！
網路社群平台「社會事新聞影音」有網友PO出一段影片指出，1月6日下午3點多，苗栗通霄外海出現大陸鐵殼船越界捕魚，「漁民怒：魚都被抓光光了！海巡呢？」對此，海巡署第四巡防區表示，當日一早卻有掌握有9艘不明漁船動向，並依序執行驅離任務，之後於下午未接獲民眾報案及友軍通報類案情事。
原PO指出，6日下午3點左右，1艘懸掛中國紅旗的漁船「越界捕魚」，依據漁船雷達GPS顯示該海域位在苗栗通霄外海，離岸不到24海浬。
當地漁民說，研判該漁船是追逐魚群而過界，雖然體諒對岸漁民可能也是為了生計誤觸海界，過界撈捕，但這樣的行為很不應該，因為這樣的場景不是第一次，都快變成常態了。
海巡署第四巡防區表示，近日強烈東北季風來襲，中部海域有大陸漁船現蹤，為保障台灣海域權益，全天候掌握所轄海域動態，遇況隨即調派艦艇前往應處。
針對自媒體影片中的經緯度，該分署未接獲民眾報案及友軍通報類案情事。不過，當6日清晨6點40分時，指揮部即已運用雷達系統掌握苗栗及中部海域計有9艘不明目標並全程掌握各目標動態，同時同步通報艦隊並調度宜蘭艦前往處置，依威脅目標影響程度依序執行驅離任務。
於當日上午10時40分許，在台中港北方26浬處海域，發現越界中國漁船1艘（影片位置北方），立即以無線電、艇外廣播及水砲實施強制驅離，直至陸船遠離我限制水域後，持續依通報目標執行清查及辨識。
經利用岸際雷達監控及通報海上巡防艦查處等作為，嚴正執法絕不妥協，7日上午11點22分，9艘不明目標及中國漁船均已驅離出我國限制水域。
海巡署強調，各海域皆設有勤務統合中心及雷達監控系統，24小時即時掌握海域動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，將依法實施驅離；另呼籲民眾若於海上發現異常目標或違法行為，請撥打118報案專線，海巡將儘速前往處置。
