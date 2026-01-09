快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

台中驚傳移車意外 63歲男離奇受困車門與牆壁間不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外。63歲黃姓男子疑似酒後表示要移車，卻遲遲未歸，妻子外出尋找時，發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間，已失去生命跡象，全案由大甲分局進一步調查中，並報請台中地檢署會同法醫相驗，以釐清確切死因。

台中市消防局今日凌晨2時37分接獲57歲王姓婦人報案，稱丈夫黃男身體受困在駕駛座與車室B柱之間，左側車身緊貼牆壁無法脫身；緊急派遣大甲分隊3車6人前往現場。消防人員到場時,黃男身上有酒味，已無呼吸心跳。救護人員先以人力協助黃男脫困，隨即進行CPR（心肺復甦術）急救，並火速送往大甲李綜合醫院搶救。

大甲警方表示，據了解，黃男當晚疑似飲酒後向妻子表示要去移車，但離開時間長達一小時未返家，引起王妻警覺。王妻外出尋找時，在自家庭院停車處發現這起意外，妻子表示，凌晨2時許察覺異狀查看，發現車輛引擎仍在發動，排檔桿停留在D檔位置，立即聯繫親友協助並報警求援。

大甲分局指出，經醫療團隊全力搶救，黃男仍因傷重宣告不治，案發後，鑑識人員已完成現場採證工作，全案由警方進一步調查，並報請台中地檢署會同法醫相驗，以釐清確切死因。警方呼籲民眾，飲酒後切勿駕駛或操作車輛，以免發生憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供
台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供
台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供
台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供
台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供
台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外，63歲黃姓男子酒後移車，卻遲遲未歸，妻子發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間。圖／大甲分局提供

延伸閱讀

台中榮總遭爆無照廠商動刀案！中檢分「他」字案朝醫師法偵辦中

國台辦列「台獨打手幫凶」女檢陳舒怡 報名角逐檢察長

低溫襲台遇期末考周 桃園21歲男大生課堂突昏倒送醫仍不治

七期豪宅虐殺案...死者「血液竟浮著一層油」法醫也驚這情況少見

相關新聞

台中驚傳移車意外 63歲男離奇受困車門與牆壁間不治

台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外。63歲黃姓男子疑似酒後表示要移車，卻遲遲未歸，妻子外出尋找時，發現丈夫身體卡在車門...

祢好我拿一點！他合掌膜拜下秒摸走5萬香油錢 逃沒20分鐘就被逮

40歲郭姓男子昨上午9時進入台南北區武勝宮，趁廟內無人看管，徒手打開香油錢箱，偷走現金5萬3千餘元後離開，但其行徑引起監...

疑電線走火！高雄大樓7樓飄火煙住戶驚醒 臥室被燒得面目全非　

高市大樹區九大路某住宅大樓今天上午7時4分傳火警，消防局16車39人前往搶救，因天冷不少住戶在睡夢中，聽到有火警紛紛逃出...

延長線燒焦、手機充電過熱 基隆火災電氣因素居首占逾4成

基隆市消防局統計去年火災全年共發生117件，發生時段以晚間6到9時最多，占全年火災案件17％；起火原因以「電氣因素」52...

影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，...

影／冷到忘了回家的路…79歲夫急尋失智妻 找到人緊緊攬住她

氣溫連日探低，早晚急凍，台中一對年近8旬的夫妻仍維持清晨出門運動習慣，因林姓婦人有失智狀況，先生走到一半回頭卻驚覺「老伴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。