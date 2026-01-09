台中驚傳移車意外 63歲男離奇受困車門與牆壁間不治

台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外。63歲黃姓男子疑似酒後表示要移車，卻遲遲未歸，妻子外出尋找時，發現丈夫身體卡在車門與牆壁之間，已失去生命跡象，全案由大甲分局進一步調查中，並報請台中地檢署會同法醫相驗，以釐清確切死因。

台中市消防局今日凌晨2時37分接獲57歲王姓婦人報案，稱丈夫黃男身體受困在駕駛座與車室B柱之間，左側車身緊貼牆壁無法脫身；緊急派遣大甲分隊3車6人前往現場。消防人員到場時,黃男身上有酒味，已無呼吸心跳。救護人員先以人力協助黃男脫困，隨即進行CPR（心肺復甦術）急救，並火速送往大甲李綜合醫院搶救。

大甲警方表示，據了解，黃男當晚疑似飲酒後向妻子表示要去移車，但離開時間長達一小時未返家，引起王妻警覺。王妻外出尋找時，在自家庭院停車處發現這起意外，妻子表示，凌晨2時許察覺異狀查看，發現車輛引擎仍在發動，排檔桿停留在D檔位置，立即聯繫親友協助並報警求援。

大甲分局指出，經醫療團隊全力搶救，黃男仍因傷重宣告不治，案發後，鑑識人員已完成現場採證工作，全案由警方進一步調查，並報請台中地檢署會同法醫相驗，以釐清確切死因。警方呼籲民眾，飲酒後切勿駕駛或操作車輛，以免發生憾事。