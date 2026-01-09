快訊

疑電線走火！高雄大樓7樓飄火煙住戶驚醒 臥室被燒得面目全非　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大樹區九大路某住宅大樓今天上午7時4分傳火警，消防局16車39人前往搶救，因天冷不少住戶在睡夢中，聽到有火警紛紛逃出屋外，幸7樓火勢未延燒，約半小時後撲滅；疑電線走火的臥室被燒得面目全非，詳細起火原因由火調科調查。

警消調查，位於大樹區九大路686巷的某住宅大樓今天上午7時4分許傳出火警，消防局出動16車39人前往灌救，抵達後發現起火點在7樓，火煙隨風勢飄散。

當時不少住戶從睡夢中被驚醒，紛紛逃出屋外，九曲派出所警方到場疏散住戶及交通管制。消防員在現場搶救，確定無人受傷、受困，於7時25分火勢控制，後撲滅火勢。

消防員進屋查看，發現臥室被燒黑付之一炬；懷疑為電線走火，詳細起火原因仍待火調科人員調查釐清。

疑電線走火，高雄大樹區九大路某住宅大樓7樓今天上午飄火煙，火滅後，起火處的住戶臥室被燒得面目全非。圖／讀者提供
疑電線走火，高雄大樹區九大路某住宅大樓7樓今天上午飄火煙，火滅後，起火處的住戶臥室被燒得面目全非。圖／讀者提供
疑電線走火，高雄大樹區九大路某住宅大樓7樓今天上午飄火煙，火滅後，住戶臥室被燒得面目全非。圖／讀者提供
疑電線走火，高雄大樹區九大路某住宅大樓7樓今天上午飄火煙，火滅後，住戶臥室被燒得面目全非。圖／讀者提供

相關新聞

台中驚傳移車意外 63歲男離奇受困車門與牆壁間不治

台中市大安區今晨發生一起離奇死亡意外。63歲黃姓男子疑似酒後表示要移車，卻遲遲未歸，妻子外出尋找時，發現丈夫身體卡在車門...

祢好我拿一點！他合掌膜拜下秒摸走5萬香油錢 逃沒20分鐘就被逮

40歲郭姓男子昨上午9時進入台南北區武勝宮，趁廟內無人看管，徒手打開香油錢箱，偷走現金5萬3千餘元後離開，但其行徑引起監...

延長線燒焦、手機充電過熱 基隆火災電氣因素居首占逾4成

基隆市消防局統計去年火災全年共發生117件，發生時段以晚間6到9時最多，占全年火災案件17％；起火原因以「電氣因素」52...

影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，...

影／冷到忘了回家的路…79歲夫急尋失智妻 找到人緊緊攬住她

氣溫連日探低，早晚急凍，台中一對年近8旬的夫妻仍維持清晨出門運動習慣，因林姓婦人有失智狀況，先生走到一半回頭卻驚覺「老伴...

