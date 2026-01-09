疑電線走火！高雄大樓7樓飄火煙住戶驚醒 臥室被燒得面目全非　

高市大樹區九大路某住宅大樓今天上午7時4分傳火警，消防局16車39人前往搶救，因天冷不少住戶在睡夢中，聽到有火警紛紛逃出屋外，幸7樓火勢未延燒，約半小時後撲滅；疑電線走火的臥室被燒得面目全非，詳細起火原因由火調科調查。

警消調查，位於大樹區九大路686巷的某住宅大樓今天上午7時4分許傳出火警，消防局出動16車39人前往灌救，抵達後發現起火點在7樓，火煙隨風勢飄散。

當時不少住戶從睡夢中被驚醒，紛紛逃出屋外，九曲派出所警方到場疏散住戶及交通管制。消防員在現場搶救，確定無人受傷、受困，於7時25分火勢控制，後撲滅火勢。