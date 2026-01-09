延長線燒焦、手機充電過熱 基隆火災電氣因素居首占逾4成

基隆市消防局統計去年火災全年共發生117件，發生時段以晚間6到9時最多，占全年火災案件17％；起火原因以「電氣因素」52件居首占44.4％，其次為「爐火烹調」14件占12%。其中有多起案例是延長線電源插頭變形、燒焦、手機充電過熱等，提醒民眾使用時多加注意，避免負載過大。

消防局統計火災資料顯示，去年全年共發生117件，火災發生時段以晚間6到9時時最多，占全年火災案件17％；起火原因以「電氣因素」52件居首占44.4％，其次為「爐火烹調」14件占12%。

另民國111年至113年3年間，平均每年發生火災約114.7件，其中也以「電氣因素」所引發的火災占33.7%為最主要的起火原因，其次為「爐火烹煮」占18.6%；在建築物火災部分，平均每年約65.7件占57.3%，其中又以「5層以下」的建築物平均件數51件占78%為最高，顯示低樓層建築為火災高風險場所。

消防局分析，多起案例原因是延長線插頭發生變形、手機充電發燙、電源插頭與插座的插片異常接觸發熱，另有插座內部變形、損壞等。

消防局提醒，用電應避免電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼污損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物，以及不能沒有安全標章。選購電器時要認明符合安全標準的電器用品。延長線如有發熱、破損、焦黑或使用年限過久等情形，應立即更換，避免因老舊或過載引發火災。

平時應確實清理電線、插頭上的灰塵、減少室內堆積雜物，手機充電時應遠離可燃物，避免在沙發上、衣服或紙類旁邊充電，防止因過熱引發火災；烹煮食物時如需暫時離開廚房，應先關閉爐火。