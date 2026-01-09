快訊

祢好我拿一點！他合掌膜拜下秒摸走5萬香油錢 逃沒20分鐘就被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

40歲郭姓男子昨上午9時進入台南北區武勝宮，趁廟內無人看管，徒手打開香油錢箱，偷走現金5萬3千餘元後離開，但其行徑引起監視器警報，劉姓宮主立即報警，台南市警五分局員警在距案發地約150公尺處將他攔下，20分鐘內尋回遭竊香油錢，當場依現行犯將他逮捕送辦。

第五分局實踐派出所調查，昨上午9時許接獲報案，北區和緯路一段武勝宮香油錢遭竊，員警立即到場調查。而郭男下手前，還雙手合十向神明膜拜，沒想到下一秒，他徒手打開香油錢箱，將箱內現金5萬3千餘元放入隨身包包及外套口袋後離去。

然而，郭男行徑引起監視器警報，劉姓宮主於他離開後查看監視器畫面，發現香油錢遭竊，隨即報案請求警方協助。

實踐所員警獲報後立即沿途搜尋，在距離案發地約150公尺的精忠街內成功將郭男攔下，20分鐘內尋回遭竊的全數現金，當場依現行犯將他逮捕，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第五分局表示，香油錢是信眾虔誠奉獻，對宮廟及地方信仰具有重要意義，在案件紀錄上或許只是一件普通竊案，但對信徒而言卻是一件大事。分局將持續加強廟宇周邊巡守，確保民眾信仰場所及財產安全。

郭男下手前，還雙手合十向神明膜拜，沒想到下一秒，徒手打開香油錢箱，將箱內現金5萬3千餘元放入隨身包包及外套口袋後離去。圖／讀者提供
郭男下手前，還雙手合十向神明膜拜，沒想到下一秒，徒手打開香油錢箱，將箱內現金5萬3千餘元放入隨身包包及外套口袋後離去。圖／讀者提供
實踐所員警20分鐘內尋回武勝宮遭竊的全數香油錢，依竊盜罪嫌將郭男移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
實踐所員警20分鐘內尋回武勝宮遭竊的全數香油錢，依竊盜罪嫌將郭男移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
實踐所員警獲報後立即沿途搜尋，在距離案發地約150公尺的精忠街內成功將郭男攔下，當場依現行犯將他逮捕。圖／讀者提供
實踐所員警獲報後立即沿途搜尋，在距離案發地約150公尺的精忠街內成功將郭男攔下，當場依現行犯將他逮捕。圖／讀者提供

台南 神明 竊盜

