聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，8警使出吃奶力氣在車尾推車，有員警笑喊「沒力了」，後請司機打空檔，合力將車推至路旁，化解交通危機。
三民一警分局指出，當晚9時許，三民派出所巡邏員警經過建國路與自強路口，見一輛覽車停在路中，趨前詢問司機蔡姓男子（46歲）發生何事，蔡男稱車輛不久前才完成保養，行駛途中又不明原因故障，由於車上沒人，加上保養廠已下班，不知如何是好。
警方認為遊覽車停於路中相當危險，一生往來車輛危險，於是呼叫派出所支援警力到場，8名員警在車尾處使出吃奶力氣推車，由於遊覽車重達10至14公噸，有員警邊推邊笑險些岔氣，連喊「沒力了」。
後員警請司機蔡男配合將車輛打空檔並轉動方向盤，8名員警費了九牛二虎之力，花了近20分鐘才順利將車輛移置路旁，恢復道路通行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言