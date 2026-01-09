快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，8警使出吃奶力氣在車尾推車，有員警笑喊「沒力了」，後請司機打空檔，合力將車推至路旁，化解交通危機。

三民一警分局指出，當晚9時許，三民派出所巡邏員警經過建國路與自強路口，見一輛覽車停在路中，趨前詢問司機蔡姓男子（46歲）發生何事，蔡男稱車輛不久前才完成保養，行駛途中又不明原因故障，由於車上沒人，加上保養廠已下班，不知如何是好。

警方認為遊覽車停於路中相當危險，一生往來車輛危險，於是呼叫派出所支援警力到場，8名員警在車尾處使出吃奶力氣推車，由於遊覽車重達10至14公噸，有員警邊推邊笑險些岔氣，連喊「沒力了」。

後員警請司機蔡男配合將車輛打空檔並轉動方向盤，8名員警費了九牛二虎之力，花了近20分鐘才順利將車輛移置路旁，恢復道路通行安全。

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供
蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停在路中央， 8名員警使出吃奶力氣在車尾推車。圖／讀者提供

遊覽車

延伸閱讀

高雄也跟進免費營養午餐 國民黨團：修財劃法串起善的循環

台南高雄嘉義縣市長初選民調決戰 民進黨下達5禁令

高雄跟進免費營養午餐 陳其邁：每個孩子都應獲得好的照顧

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相關新聞

海巡女下士怕BMI超標 竟多年偽造體檢表…涉犯重罪下場曝

海巡署中部分署洪姓女下士服役期間為申請留營，但擔心自己身體質量（BMI）超標，竟連續多年盜刻、盜蓋國軍高雄醫院醫務員印鑑...

影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，...

祢好我拿一點！他合掌膜拜下秒摸走5萬香油錢 逃沒20分鐘就被逮

40歲郭姓男子昨上午9時進入台南北區武勝宮，趁廟內無人看管，徒手打開香油錢箱，偷走現金5萬3千餘元後離開，但其行徑引起監...

影／冷到忘了回家的路…79歲夫急尋失智妻 找到人緊緊攬住她

氣溫連日探低，早晚急凍，台中一對年近8旬的夫妻仍維持清晨出門運動習慣，因林姓婦人有失智狀況，先生走到一半回頭卻驚覺「老伴...

酒店女經理勒昏男友致死 聲請不讓國民法官審理…台中地院裁准

台中馬姓酒店女經理和同居多年的林姓男友吵架，猛拉他圍巾12秒勒昏對方，釀林後仰撞到後腦昏迷死亡，馬女稱「真的不是故意的」...

新北翁搭公車對司機碎唸還拳打腳踢 司機抱老翁腿扛傷害全被送辦

新北市板橋區今晚發生公車暴力事件。82歲黃男搭公車途中不斷詢問林姓司機亞東醫院站要到了沒，還指責司機沒有好好開車。當車開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。