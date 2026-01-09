影／高雄遊覽車變速箱故障拋錨 8警使出吃奶力氣幫推車畫面曝光

蔡姓男子1月2日晚間9時許駕遊覽車行經高市建國與自強路口，因變速箱故障停路中央，巡邏員警見狀除交管外，通報所內員警支援，8警使出吃奶力氣在車尾推車，有員警笑喊「沒力了」，後請司機打空檔，合力將車推至路旁，化解交通危機。

三民一警分局指出，當晚9時許，三民派出所巡邏員警經過建國路與自強路口，見一輛覽車停在路中，趨前詢問司機蔡姓男子（46歲）發生何事，蔡男稱車輛不久前才完成保養，行駛途中又不明原因故障，由於車上沒人，加上保養廠已下班，不知如何是好。

警方認為遊覽車停於路中相當危險，一生往來車輛危險，於是呼叫派出所支援警力到場，8名員警在車尾處使出吃奶力氣推車，由於遊覽車重達10至14公噸，有員警邊推邊笑險些岔氣，連喊「沒力了」。