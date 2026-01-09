影／冷到忘了回家的路…79歲夫急尋失智妻 找到人緊緊攬住她

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

氣溫連日探低，早晚急凍，台中一對年近8旬的夫妻仍維持清晨出門運動習慣，因林姓婦人有失智狀況，先生走到一半回頭卻驚覺「老伴不見了」，警方獲報所幸在不遠處找到人，兩老重逢時先生緊握妻子手，坦言終於放心了，趕緊一起回家休息。

台中第二分局指出，育才派出所1月7日清晨6點半獲報，北區東成三街上有1名老婦人疑似迷路，警員黃世霖、陳倚文到場發現，老婦僅能斷斷續續說出自己的姓名，但其他資料卻無法清楚說明，疑似有失智症

警方持續和她詢問、溝通，從婦人名字中前後拼湊、比對，再使用警政系統查詢，終於確認她是77歲林姓婦人，也發現其79歲的先生不久前也報案稱妻子走丟。

警方說，隨即安排雙方在約定地點會合，先生遠遠看到愛妻在警方陪同下到場，瞬間鬆了一口氣，並快步上前牽住她的手，妻子也挽住先生依偎一旁，顯見老夫妻感情深厚。

林夫也向警方說，當天維持運動習慣，夫妻一起出門沒多久，他稍一不留神，往後看才發現老婆不見了，當下焦急的不知如何是好，憂心妻子年邁又失智恐找不到回家的路，心裡焦急又自責，所幸警方協尋找到人，讓老伴平安回家。

林姓婦人（左）清晨出門走失，警方協尋讓她和先生（中）重逢。圖／警方提供
失智症

