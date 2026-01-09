酒店女經理勒昏男友致死 聲請不讓國民法官審理…台中地院裁准

台中馬姓酒店女經理和同居多年的林姓男友吵架，猛拉他圍巾12秒勒昏對方，釀林後仰撞到後腦昏迷死亡，馬女稱「真的不是故意的」，並聲請不讓國民法官審理；台中地院查，馬女認罪、就起訴事實不爭執，被害家屬對程序無意見，裁定本件不行國民參審，改由一般程序審理。

檢方起訴指出，馬女（59歲）和林男交往逾13年，去年2月9日晚上8點多2人在東區的社區大廳爭吵，馬一氣之下雙手拉緊林的圍巾12秒，釀林昏厥倒地撞到後腦；警方獲報到場時，因林男恢復意識也拒絕送醫，表示不用警方協助，隨即和馬搭電梯上樓休息。

未料當晚11點多，林因撞擊後腦傷勢惡化陷入昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林送醫隔天仍死亡，經查其顱骨、頸椎骨折及腦出血。警方接獲醫院轉報追查，調閱監視器發現馬有出手拉圍巾才釀林倒地撞到後腦身亡。

台中地院開準備程序庭時，馬全部坦承、認罪，但表示「真的不是故意的」，因林男酗酒2、3天，一直盧她，但2人已經同居13、14年，實在是一時失手。

馬女及其辯護人也聲請不行國民參審，主張就起訴事實不爭執，為認罪答辯，她和死者是交往同居多年男女朋友，因事出有因發生憾事，案情和街頭任意隨機殺人不同，非屬國民高度關注案件，被害家屬有所了解，也表示能體會她辛苦，一再表示不願提告、不願求償。

檢察官表示，詢問被害家屬意見，對方表示改行通常程序沒有意見， 也表示不向馬求償，因此是否改行通常程序審理，尊重法院認定。

中院說，檢、辯對犯罪事實、適用法律無爭議，本案僅剩量刑尚存爭議，而是否仍具反應國民正當法律感情而需行國民參審，容有討論餘地。