海巡女下士怕BMI超標 竟多年偽造體檢表…涉犯重罪下場曝

海巡署中部分署洪姓女下士服役期間為申請留營，但擔心自己身體質量（BMI）超標，竟連續多年盜刻、盜蓋國軍高雄醫院醫務員印鑑，並塗改體檢表上的身高、體重及BMI，經海巡內部查核發現異常才曝光，檢方偵結依行使變造公文書罪嫌起訴她。

根據海巡署人才招募網，考選對象就體格部分要求，身高男性152公分至200公分，女性身高150公分至200公分；身體質量指數（BMI）男性為16.5至32，女性為17至26。

檢方查，洪女（27歲）服役期間申請留營，為避免自己身體質量指數超標（BMI大於26）而遭判定不合格，竟分別在2020年7月、2022年9月及2025年10月間，未經國軍高雄總醫院王姓醫護人員同意，先是偽刻對方印章，再塗改「體格分類檢查表」的身高、體重及BMI欄位。

檢方發現，洪女最後再盜蓋王姓醫護人員的印文，足以損害王、國軍高雄總醫院及海巡署年度體格檢查的正確性，她再持變造的表格申請留營，經海巡署中部分署審查時，發現洪女數據異常才曝光。

檢方訊時，洪女均坦承不諱，並有相關表格可佐；檢方認為，國軍人員體格檢查表是為全般掌握國軍現役官兵健康狀況，藉體檢早期發覺異常項目並即時矯治，以確保國軍戰力。

此外，國軍人員年度體檢結果，可作為體能鑑測、晉升及調職等人事運用依據，可見相關體檢報告是國軍醫院的醫官於法定職務上，依規定製作的「公文書」。