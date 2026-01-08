聽新聞
新北翁搭公車對司機碎唸還拳打腳踢 司機抱老翁腿扛傷害全被送辦
新北市板橋區今晚發生公車暴力事件。82歲黃男搭公車途中不斷詢問林姓司機亞東醫院站要到了沒，還指責司機沒有好好開車。當車開到亞東醫院捷運站時黃男仍不下車持續碎唸，雙方開始互毆。警方到場雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。
據了解，82歲黃男今晚7時許搭乘847路公車時，在車上不斷詢問60歲林姓司機「亞東醫院站要到了沒」，接著不斷碎唸認為林男沒有好好開車。當公車開到亞東醫院捷運站時，黃男仍不下車持續對林男碎唸，雙方發生口角後黃男突朝林男連續揮拳還伸腳猛踹，林男為自保抱住對方雙腿，雙方在車門口僵持不下。
車上乘客見狀紛紛走避，最後一名外籍男乘客將雙方拉開事件才稍微平息。警方獲報趕抵，發現林姓司機僅有輕微擦挫傷，隨即將黃男及司機林男帶回警局，警詢時雙方互提傷害告訴，警方詢後將2人依傷害罪嫌送辦。
