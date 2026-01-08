聽新聞
0:00 / 0:00

新北翁搭公車對司機碎唸還拳打腳踢 司機抱老翁腿扛傷害全被送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區今晚發生公車暴力事件。82歲黃男搭公車途中不斷詢問林姓司機亞東醫院站要到了沒，還指責司機沒有好好開車。當車開到亞東醫院捷運站時黃男仍不下車持續碎唸，雙方開始互毆。警方到場雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。

據了解，82歲黃男今晚7時許搭乘847路公車時，在車上不斷詢問60歲林姓司機「亞東醫院站要到了沒」，接著不斷碎唸認為林男沒有好好開車。當公車開到亞東醫院捷運站時，黃男仍不下車持續對林男碎唸，雙方發生口角後黃男突朝林男連續揮拳還伸腳猛踹，林男為自保抱住對方雙腿，雙方在車門口僵持不下。

車上乘客見狀紛紛走避，最後一名外籍男乘客將雙方拉開事件才稍微平息。警方獲報趕抵，發現林姓司機僅有輕微擦挫傷，隨即將黃男及司機林男帶回警局，警詢時雙方互提傷害告訴，警方詢後將2人依傷害罪嫌送辦。

黃男不斷對司機出拳擊猛踹。圖／民眾提供
黃男不斷對司機出拳擊猛踹。圖／民眾提供

公車 亞東醫院 碎唸

延伸閱讀

亞東醫院全人照護 6團隊獲頒SNQ國家品質標章

表態營養午餐要免費 蘇巧慧點名傅崐萁版財劃法拖累新北

新北三腳督民調跟李四川平手？ 蘇巧慧：做一對一選戰準備

營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

相關新聞

誤闖國道？機車逆向行駛與轎車相撞 男騎士當場死亡身分待查

國道3號屏東長治路段今晚發生一起死亡車禍，一輛普通重機車疑似自長治交流道南向出口匝道逆向駛入，與外側車道順向行駛，由27...

新北翁搭公車對司機碎唸還拳打腳踢 司機抱老翁腿扛傷害全被送辦

新北市板橋區今晚發生公車暴力事件。82歲黃男搭公車途中不斷詢問林姓司機亞東醫院站要到了沒，還指責司機沒有好好開車。當車開...

國5宜蘭雪隧路5車連環撞 車頭擠壓扭曲變形3人受傷送醫

國道5號高架橋下的宜蘭雪隧路今天傍晚發生5車追撞事故，包括小貨車、休旅車及轎車全撞在一起，撞擊力道之大，造成2車車頭扭曲...

全台首邑縣城隍廟儀仗、令旗遭焚毀 台南警掌握對象追查中

有名疑似喝醉酒男子昨晚路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，台...

北市某私立貴族學校男學生墜樓不治 教育局：啟動相關應變

北市一所私立貴族中有名男學生因不明原因墜樓傷重不治，教育局表示，學校第一時間已啟動緊急應變，並校安通報，後續將啟動相關輔...

北市私立貴族中學男學生 今天下午墜樓命危送醫急救

今天下午近4時，台北市一家私立貴族中學，16歲男學生不慎墜樓，男學生倒臥學校旁人行道，重傷命危，緊急送醫救治，目前轄區警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。