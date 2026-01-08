誤闖國道？機車逆向行駛與轎車相撞 男騎士當場死亡身分待查

國道3號屏東長治路段今晚發生一起死亡車禍，一輛普通重機車疑似自長治交流道南向出口匝道逆向駛入，與外側車道順向行駛，由22歲楊姓男子駕駛的轎車發生碰撞，撞擊力道大導致機車騎士死亡，死者身分仍待查，事故原因有待警方調查。

事故發生今晚6時21分國道3號南向399公里長治路段，疑似因機車騎士誤闖國道後想要逆向下國道，與正向上交道的轎車相撞。國道警察竹田分隊立即封閉內側及外側車道處理，目前仍在事故排除中。

警方呼籲民眾，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩不要再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，確保自身及其他車輛安全。