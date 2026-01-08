快訊

全台首邑縣城隍廟儀仗、令旗遭焚毀 台南警掌握對象追查中

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

有名疑似喝醉酒男子昨晚路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理，台南市警五分局北門派出所已掌握涉案男子影像，追查中。

全台首邑縣城隍廟今在官方粉絲專頁PO出相關監視器畫面，指「天網恢恢、電眼不漏，你被拍到了」，報警究責外，也提醒廟四周的聯境廟宇也應謹慎防範。PO文一出，有人表示，真大膽，連城隍爺的地盤也敢這樣不敬；連神明的東西都敢破壞，真的沒救了。也有人指出，也吃飽太閒，該去牢籠內呷免錢飯。

五分局北門派出所長陳東宏說，今接獲縣城隍廟報案，廟前儀杖及令旗深夜遭人焚毀，已調閱周邊監視器，掌握涉案男子影像追查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警五分局今接獲縣城隍廟報案，廟前儀杖及令旗深夜遭人焚毀，已調閱周邊監視器，掌握涉案男子影像追查中。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書
台南市警五分局今接獲縣城隍廟報案，廟前儀杖及令旗深夜遭人焚毀，已調閱周邊監視器，掌握涉案男子影像追查中。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書
有名疑似喝醉酒男子昨晚路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書
有名疑似喝醉酒男子昨晚路過全台首邑縣城隍廟，涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，廟方發現後調出監視器，報警處理。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書
有名男子昨深夜涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，消息一出，有信徒表示，連神明的東西都敢破壞，真的沒救了。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書
有名男子昨深夜涉焚毀黑旗、儀仗，甚至破壞天公爐及五營等，消息一出，有信徒表示，連神明的東西都敢破壞，真的沒救了。圖／取自全台首邑縣城隍廟臉書

監視器 城隍廟 北門

