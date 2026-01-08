北市某私立貴族學校男學生墜樓不治 教育局：啟動相關應變

北市一所私立貴族中有名男學生因不明原因墜樓傷重不治，教育局表示，學校第一時間已啟動緊急應變，並校安通報，後續將啟動相關輔導與支持措施，並提供必要協助。

台北市一家私立貴族中學今天下午近4時一名16歲男學生不慎墜樓，倒臥學校旁人行道，送醫救治仍傷重不治，轄區警方正調閱校內外監視器畫面，釐清學生墜樓原因，並通知家長。

教育局表示，8日發生學生墜樓事件，校方於第一時間即啟動緊急應變機制，由校長及相關人員陪同學生送醫處置，教育局學務校安室主任及股長亦隨即前往醫院關心並提供必要協助。

教育局表示，學校於事發後依規定完成通報，並同步啟動學生輔導與支持措施，以關懷學生及相關師生身心狀況。

