又桃客？司機邊開邊滑手機釣出2名市議員 警認定違規將開罰

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

昨天傍晚下班時段，有民眾搭乘疑似桃園客運公車返家途中，拍下公車司機邊開車邊滑手機至少10餘秒影片，直接發布在社群平台個人帳號中，雖然僅有影片未有說明，但已引起熱意，包括2名桃園市議員均留言請告知車牌及乘車時間，警方說，駕駛已違規將依法開罰

這名疑似學生的PO文者，昨天下午5時5分將拍攝的一段行車影片上傳並標示「桃園客運」，畫面中的這名公車司機於下班車潮中，左手拿著手機滑呀滑，疑似正在看對方或群組的討論，右手則抓著方向盤大約以時速40公里前進，讓擠在車前方的乘客個個看得心驚膽顫，還得注意前方道路及車輛的狀況，這影片在Threads等社群平台迅速累積討論。

從網友留言內容，對於「桃園客運」似乎不意外，「桃園客運不意外 雖然不是每個司機都這樣，打電話反映都沒下文，開車都亂開」、「桃園客運司機真的很可憐，拿乘客性命開玩笑」、「都標桃園客運了，還有什麼好意外的」、「說他厲害嗎？嗯，厲害。說他不好嗎？他能邊滑手機邊開車。」，就連桃園市議員彭俊豪「方便提供路線和時間？我來反應給相關單位！」、黃瓊慧「你好，我是桃園市議員黃瓊慧～這已經是危險駕駛了，有看到車牌及乘車時間嗎？我們來反應！」紛紛留言詢問。

桃園警分局交通組巡官呂健說明，經審視影片後，認定大客車駕駛於行進間使用手機，違反道路交通管理處罰條例第31條之1禁止行駛中以手持方式使用行動電話等裝置之規定，可處新台幣3000元罰鍰，警方將依規定開罰，同時呼籲駕駛人行駛時勿使用手機，以免因分心造成危險。

民眾昨天傍晚搭公車返家時，發現司機邊開車邊滑手機，錄下存證並PO在個人社群媒體上，引起脆友熱議，連2名桃園市議員均留言請告知車號及乘車時間以便向相關單位反映。圖／警方提供
民眾昨天傍晚搭公車返家時，發現司機邊開車邊滑手機，錄下存證並PO在個人社群媒體上，引起脆友熱議，連2名桃園市議員均留言請告知車號及乘車時間以便向相關單位反映。圖／警方提供
一段公車司機邊開車邊滑手機的影片，釣出2名桃園市議員詢問。圖／警方提供
一段公車司機邊開車邊滑手機的影片，釣出2名桃園市議員詢問。圖／警方提供

