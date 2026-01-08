員警值班看直播 列管人口網路爆料警局記過懲處

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

一名自稱列管人口的網友在網路上爆料，他7日到屏東警分局報到時，值班台員警不但態度不佳，對他不理不睬，還在看直播，質疑員警「上班可以看直播嗎？」屏東警分局調查後確認此事，表示將予以該員警記過懲處，並追究幹部責任。

有網友在網上爆料指出，自己是列管人口，定期要去屏東警分局報到，之前值班員警都會請他先坐一下再通知承辦員警，但當天警員卻對他不理不睬，還一直用手機看直播；另一名朋友要向時員警態度也不佳。

屏東警分局調查後確認此事，表示該警備隊員警在7日8至12時值勤台守望勤務時，確實於執勤期間觀看與公務無關的直播影片情形，分局已就員警違失部分予以記過懲處及追究幹部責任，將持續加強員警勤務紀律，避免類似情況再發生。

屏東警分局值班台。記者潘奕言／攝影
屏東警分局值班台。記者潘奕言／攝影

屏東 直播

