員警值班看直播 列管人口網路爆料警局記過懲處

一名自稱列管人口的網友在網路上爆料，他7日到屏東警分局報到時，值班台員警不但態度不佳，對他不理不睬，還在看直播，質疑員警「上班可以看直播嗎？」屏東警分局調查後確認此事，表示將予以該員警記過懲處，並追究幹部責任。

有網友在網上爆料指出，自己是列管人口，定期要去屏東警分局報到，之前值班員警都會請他先坐一下再通知承辦員警，但當天警員卻對他不理不睬，還一直用手機看直播；另一名朋友要向時員警態度也不佳。