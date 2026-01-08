遭右轉拖板車撞擊輾過卡車底 板橋單車婦大腿粉碎性骨折不治

新北市板橋區今天上午發生死亡車禍。58歲張男駕駛拖板車於板橋區文化路違規右轉，當場撞上騎腳踏車的70歲卓婦並輾過。救護人員到場發現卓婦左大腿粉碎性骨折，雖意識清醒但送醫急救後仍因傷重不治。警方詢後將依過失致死罪嫌將張男送辦。

海山警方今天上午10時許接獲報案，板橋區文化路二段與民生路口發生交通事故且有人受傷。警員到場發現騎乘腳踏車的70歲卓姓婦人遭拖板車右前輪輾過大腿導致骨折，經救護人員緊急送醫後，仍因傷重於中午12時許宣告不治。