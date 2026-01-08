遭右轉拖板車撞擊輾過卡車底 板橋單車婦大腿粉碎性骨折不治

快訊

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區今天上午發生死亡車禍。58歲張男駕駛拖板車於板橋區文化路違規右轉，當場撞上騎腳踏車的70歲卓婦並輾過。救護人員到場發現卓婦左大腿粉碎性骨折，雖意識清醒但送醫急救後仍因傷重不治。警方詢後將依過失致死罪嫌將張男送辦。

海山警方今天上午10時許接獲報案，板橋區文化路二段與民生路口發生交通事故且有人受傷。警員到場發現騎乘腳踏車的70歲卓姓婦人遭拖板車右前輪輾過大腿導致骨折，經救護人員緊急送醫後，仍因傷重於中午12時許宣告不治。

警方調查，肇事的58歲張男駕駛拖板車沿板橋區文化路二段行駛經過民生路口欲右轉，但張男未行駛轉彎道，而是在有禁止右轉標誌的路口逕自右轉，撞上騎乘自行車直行的70歲卓姓婦人。張男酒測值為0，將方針對張男違規行為依道路交通管理處罰條例第48條開單告發，依法可處600元以上1800元以下罰款，詢後依過失致死罪嫌送辦。

騎乘自行車的卓姓老婦被壓在右前輪下，送醫急救後宣告不治。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛這輛拖板車違規右轉肇事。記者黃子騰／翻攝
