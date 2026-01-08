無人保時捷佛祖車突然動起來 台中殯儀館內連撞3路人6機車

台中殯儀館今上午傳出車禍，1輛白色保時捷上方架設有佛祖的引導車，不明原因突向前滑動撞到3名行人、波及6輛機車，所幸傷者均意識清楚其中1人送醫，警方對陳姓駕駛酒測數值為0，現場因非道路範圍，當事人暫未提告，警方依非道路交通事故程序完成處置。

台中第二分局表示，今上午11點多獲報崇德路台中崇德殯儀館內發有車禍、似有人受傷，警方到場了解，陳姓男子當時駕駛白色保時捷引導車，其將車輛停在殯儀館內通道就下車，陳認為已拉起手煞車，但未熄火，車子隨後不明原因向前滑動。

該輛保時捷因向前滑行，撞到一旁的石姓、羅姓女子及楊姓男子，一共3名行人受傷，又波及停在路邊的6輛機車。

消防到場處理，經查石女多處擦挫傷、羅女手腳擦挫傷，楊男腹部不適但無明顯外傷，3人均意識清楚，所幸無生命危險，石女送醫治療，其餘傷者留在現場處理後續事宜。

警方也對陳男施以呼氣酒測數值為0，陳也說下車前已拉起手煞車，警方將調閱殯儀館內監視器影像，釐清事發原因與經過。