高市警官涉勤前喝酒遭懲處 少年隊：加強內部教育

中央社／ 高雄8日電

高市少年警察隊洪姓組長昨天遭檢舉勤前喝酒，督察室到場時洪男表示已口頭請假拒測，但督察室查核系統發現未完成請假程序，仍處分2支申誡或記過。少年隊表示，已加強內部教育檢討。

高雄市警察局少年警察隊今天向中央社記者表示，二線三星洪姓組長6日因參加餐敘喝酒，昨天上午發覺必須參加一場公祭，故先口頭向長官請假獲准，但洪男因責任心使然，在公祭結束後請同事載他返回駐地處理公文，不料疑因面帶酒容，遭檢舉勤前喝酒。

少年警察隊說明，督察室到場後先告知相關權利，並請洪男接受酒測，但他以已經先請過假為由拒測；經督察室人員查核差勤系統，發現洪男仍未完成請假程序，因此依規定處分，預計將處分2支申誡或記過。

少年警察隊強調，洪男平時責任心強，工作勤奮，昨天上午也是基於責任感才特地來駐地處理公文，絕無酒駕情事，但並未完成請假程序確有疏失；今天上午已開會討論，並加強內部教育及檢討。

